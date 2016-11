Sreča v skodelici, ki nas razvaja pozimi

Počasi prihaja v naše kraje mraz, že veste, s čim se boste greli v letošnji zimi? Seveda: vroča čokolada je klasika, brez nje ne gre, najbolj prija, ko mraz res grize in za nameček še sneži. Ampak to je za otroke, ste zamahnili z roko. A le počasi – kaj pa pravite, če bi toplo čokolado malce začinili? Ne, ne s čilijem, uspešnica letošnje jeseni in prihajajoče zime je različica z rdečim vinom!



Vsi, ki so napitek poskusili, so se skoraj stopili od užitka, vmes pa neštetokrat pomislili, zakaj se tega nisem jaz spomnil prej? Rdeče vino in vroča čokolada sta užitkarska kombinacija številka ena.



Priprava niti najmanj ni zapletena, ker pa je napitek zares kremast in bogat, lahko namesto dveh skodelic napolnite več manjših, še za prijatelje. Torej: pripravite si svojo najljubšo vročo čokolado (za tiste, ki ne vedo, kako: v mleku raztopite zares kakovostno temno čokolado ali mlečno, če imate raje slajši napitek, izberete lahko tudi kombinacijo), v napitek pa prilijte skodelico dobrega rdečega vina, na primer cabernet sauvignona ali merlota. Mešanico prelijte v svojo najljubšo skodelico, če ste zares sladkosnedi, dodajte na vrh še žlico stepene smetane, po kateri lahko posujete še malce cimeta ali vanilje ali pa naribane pomarančne lupinice. Čista sreča v skodelici! Če imate pri roki še kak ravno pečen piškot, ga mirne vesti pomočite v napitek. Ne recite, da življenje ni lepo. In okusno. Pa na svidenje, zimska otožnost.