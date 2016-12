Sommelierka Mira Šemić: S penino lahko začnemo dan

Spomladi je kot edina ženska v širši regiji diplomirala na priznani londonski Šoli Wine and spirit education trust (Wset) ter tako še nadgradila znanje sommelierke najvišje, 3. stopnje. Je tudi velika ljubiteljica penin, zato smo se decembra, ko se poraba te žlahtne pijače še poveča, povabili k njej na pogovor o mehurčkih..

Kot se za takšen klepet spodobi, smo medtem preizkušali peneča se vina z vsega sveta, od Južne Afrike do Italije, in ker Mira ni samo odlična poznavalka vin, ampak obvlada tudi kuhanje, smo seveda tudi dobro jedli.



Kaj je v mehurčkih, da nas tako očarajo in osvojijo?



Iz osebne izkušnje vem, da če bom pila dlje, najraje pijem peneče se vino, narejeno po klasični metodi. Vem, da je kakovostno in da mi naslednji dan ne bo slabo. Mene pritegne svežina in s prijatelji se velikokrat pošalim, da se gremo stuširat. Naredi me veselo, mehurčke, ki se vzpenjajo gor, povezujem s poskočnostjo in živahnostjo. Zato tudi večinoma pijem penino in mlada vina, ker od staranih postanem utrujena.



Kozarček penečega se naj bi lahko spili tudi ob zajtrku, namesto kave. To drži?



Seveda. Ni treba spiti celotne steklenice, ampak kozarček ali dva in potem počasi čez dan dolivaš in si že od jutra dobre volje (smeh). Peneča se vina imajo običajno do 12 odstotkov alkohola, kar je ravno prav. Če dodamo še svežino in ugodje, ki ga naredijo mehurčki s ščemenjem na jeziku … Preprosto te pripravi do tega, da si dobre volje. Včasih sem imela štiri podjetja in sem delala 16 ur na dan in nič ni bilo lepšega kot začeti dan s kozarcem ali dvema penečega se vina, osvežilo in dvignilo me je bolj kot katerakoli energijska pijača.



Zakaj decembra nazdravljamo prav s penečimi se vini? Od kod tradicija?



Zato, ker je najbolj dragoceno vino šampanjec, v Šampanji se je tudi vse začelo, in od nekdaj je bil pijača bogatih. Drugi so si ga lahko privoščili le ob praznovanjih. Takšna, kakršna je danes demokracija tudi na področju vina, tega ni bilo nikoli prej. Zdaj plačaš 50 evrov in si lahko privoščiš dober vintage šampanjec.



Lahko enkrat za vselej rešiva tudi vprašanje, ali se s kozarci penečega se vina trka?



Seveda, zakaj pa ne bi? Peneče se vino je vino kot vsa druga. Trkamo s človekom, ne s pijačo. Gledamo v oči, trčimo s kozarcem in nazdravimo.



Kaj pa pokanje pri odpiranju steklenice?



Pokanje je aboslutno neolikano. Vsako vino, ki ga odpremo, mora samo izpustiti rahel zvok »šššš«. Kar srce me boli, ko po televiziji vidim, kako po zaključkih na primer avtomobilskih ali motorističnih dirk vsepovprek špricajo z običajno zelo dobrimi šampanjci.



Kaj pa vas še razjezi?



Pristop do kozarcev. Ko vidim, da kdo zagrabi za zgornji del, in ne za pecelj, kar popenim. Peneče se vino je plemenita pijača, zahteva veliko truda, vinar čaka vsaj tri leta, da dozori. V to pijačo je vložene ogromno ljubezni, in potem nekdo zagrabi kozarec in na horuk spije! Peneča se vina zahtevajo ogromno časa in vložka, zato me moti tudi, kadar komentirajo, da so draga.



Kako pa naj, recimo, nekdo, ki se ne spozna na peneča se vina, ve, kaj naročiti v restavraciji? Na kaj naj bo pozoren?



Tistim, ki nimajo vinskega predznanja, predlagam, da odprejo vinsko karto, pogledajo, katero peneče se vino si cenovno še lahko lahko privoščijo, in ga naročijo. Kar je nekje pod 25 evri, je običajno prepoceni in najverjetneje ni dobro. Je pa šla v zadnjih desetih letih kultura pitja v višave, zahvaljujoč predvsem različnim kuharskim oddajam, ki so mnogim razširile obzorje.



Znajo pri nas v restavracijah pravilno postreči peneče se vino?



Sicer doživim vse sorte, ampak v restavracijah, ki se uvrščajo na liste najboljših, to znajo. Kadar pa naredijo kakšno napako, to tudi na glas povem. Pri tem sem res dobronamerna in natakarja poučim, na primer kako se odpre steklenica ali pa da se vino ponuja z leve in toči z desne, da se steklenica ne sme dotikati kozarca in podobno. Edini kozarec, ki ga natakar lahko prime v roko, je kozarec za penino, ker se toči pod kotom. Nekateri to sprejmejo, spet drugi pa zamahnejo z roko in si mislijo, kaj jim težim.



Ste s tem, ko ste dosegli tako visoko stopnjo v sommelierstvu, močno zaorali na moško področje?



Pravzaprav imamo ženske dokazano boljše preddispozicije za ta poklic. V povprečju imamo dvakrat več brbončic in manjkrat se napijemo kot moški. Seveda pa je pomemben tudi spomin, in jaz ga imam. Zapomnim si posebne vonjave, okuse in znam si jih priklicati, zato me zelo težko prinesejo naokoli, da so mi na primer postregli z istim vinom kot pred leti. Ženske so zelo dobre v pokušanju vina in v velikih vinskih kleteh po vsem svetu, od Kalifornije, Šampanje do Avstralije, je vedno več žensk enologinj. Res je, da sem pri nas med ženskami jaz orala ledino, vendar vsaj neposredno nikoli nisem naletela na odpor. Ljudje, ki ljubijo hrano in vino, so v glavnem mehki, dobri in pozitivni ljudje. Smejimo se, zabavamo se... In ob dobri hrani in pijači se pač ne moreš imeti slabo.

