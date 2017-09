Solarni med za zdravo prihodnost

Lani so v ameriški Minnesoti sprejeli odmevni zakon, ki določa ustrezno uporabo zemljišč, na katerih so postavljene sončne celice. Bistvo zakona je, da morajo ta območja zagotavljati pašno površino za opraševalce, predvsem čebele. S tem so sprožili nastanek tako imenovanega solarnega medu – gre za sintezo solarnih podjetij in komercialnih čebelarjev.

Ohranjanje habitata

Čebele so na treh sončnih elektrarnah poskrbele za 1300 kilogramov medu.

Omenjeni zakon je postal veljaven maja lani in narekuje, da morajo uporabniki površin za pridobivanje sončne energije poskrbeti za ohranjanje naravnega habitata, predvsem travniških rastlin, kar omogoča preživetje opraševalcem, pticam in drugim prebivalcem ekosistema. Postavljena vodila zakona vključujejo tudi nasvete, katere mešanice semen je najbolje uporabiti, kako rastline sejati in kako celotno območje ustrezno vzdrževati. Zakon je bil zelo dobro sprejet in danes že velja za zgled.

Ogroženi opraševalci

Ni skrivnost, da je položaj za opraševalce čedalje težji, saj njihovo preživetje ogrožajo alarmantno hitro uničevanje njihovega življenjskega prostora in sodobne pridelovalne prakse, na primer polja z zgolj enim pridelkom. V Združenih državah Amerike so v letih 2015 in 2016 zaznali šokanten 44-odstotni upad kolonij čebel. Vemo, da so čebele ključne za proizvodnjo hrane, saj oprašijo 75 odstotkov vsega sadja, oreškov in zelenjave. To pomeni, da bi bilo človeštvo brez njih potisnjeno v lakoto.

Izjemen odziv



Le še vprašanje časa je, kdaj bo tovrstno sodelovanje postalo ustaljena praksa.

Energetsko podjetje Connexus Energy iz Minnesote, ki oskrbuje približno 130.000 ljudi, je po sprejemu zakona v svoji elektrarni SolarWise Garden nemudoma vzpostavilo rastje za opraševalce. Aprila letos so naredili korak naprej in postavili še čebelnjake. Gre za zanimivo podjetje, saj so njihovi odjemalci hkrati delničarji, ki so v elektrarno investirali, da jim ni treba nameščati in upravljati sončnih celic na svojem domu. Podjetje se je povezalo z lokalnimi čebelarji in kmalu se je vzpostavil vzajemno koristen odnos.

Solarni med gre za med

Travis in Chiara Bolton, lastnika podjetja Bolton Bees, sta nedavno razkrila, da sta s čebelami na treh sončnih elektrarnah pridobila 1300 kilogramov medu. Imenujeta ga solarni med, prodajali ga bodo v lokalnih trgovinah, del pa bo šel za dobrodelne akcije in spodbujanje iniciative. Podobno sodelovanje se že pojavlja drugje po ZDA in le še vprašanje časa je, kdaj bo postalo ustaljena praksa.