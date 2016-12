Sobota je dan za Okuse decembra: slastni recepti in nasveti

Prazniki bodo kmalu tu, zato ne spreglejte praznične priloge Okusi decembra. V njej smo zbrali številne recepte, nasvete, ki bodo polepšali decembrske dni. Bili smo na obisku pri Lectarju v Radovoljici in skupaj smo pripravili vzdušje toplega in prijetnega praznika. Med sladkimi recepti ne spreglejte mini potičk in sladic, zaradi katerih nam ni treba imeti slabe vesti.

Nasvet, kako pripraviti večerjo kot v nobel restavraciji, smo dobili pri mladem 'chefu' Maksima Petru Kovaču.

Pišemo tudi, da sta vino in hrana neločljivi par, kako se pogrne mizica le v nekaj minutah, ko nas presenetijo obiski, in kako zmešati koktajl. Vse to in še mnogo več v Okusih decembra. Priloženi bodo sobotni tiskani izdaji Slovenskih novic.