Slovenskim vinom več kot 80 medalj

Da so slovenska vina odlična, zdaj že dobro vemo, to pa vsakič znova dokazujejo tudi na vinskih ocenjevanjih. Na letošnjih dveh ameriških, ki veljata za najpomembnejši na ameriški vzhodni obali, in sicer že tradicionalnem Finger Lakes Wine Competition (FLIWC) in letošnjem prvem Great American Wine Competition (tekmovanji sta v newyorškem Rochestru), so se Slovenci odrezali odlično.



Na 16. FLIWC so slovenska vina (50 vzorcev) v konkurenci 3806 vzorcev z vsega sveta znova dosegla velik uspeh. Od 50 slovenskih vin je bilo nagrajenih kar 41 ali drugače: ena velika zlata, ena zlata, 25 srebrnih in 11 bronastih medalj! Na ocenjevanju Great American International Wine Competition (GAIWC) je bilo v izboru 1005 vin 49 slovenskih vzorcev (različnih od tistih na FLIWC): nagrajenih je bilo 47 slovenskih vin, ki jim je strokovna komisija podelila tri velike zlate in 22 zlatih, 17 srebrnih in sedem bronastih medalj.



Na obeh ocenjevanjih so nagrajena vina čista z elegantno strukturo ali pa tista z bogato teksturo in prepričljivo sortno kakovostjo. Slovenska udeležba v ZDA je bila izjemno uspešna, sodelujoča vina sta tudi letos izbrala priznana mednarodna ocenjevalca vin, Marin Berovič z biotehniške fakultete v Ljubljani, in Andrejka Gažovič, sommelierka Le Cordon Bleu Collegea Miami in direktorica VinoFeela, Zavoda za vinski turizem Slovenije. Oba sta bila kot edina izbrana predstavnika Slovenije tudi člana 54-članske ocenjevalne žirije sodnikov z vsega sveta. Kot vedno so bila v ospredju naša peneča se vina, velik uspeh so dosegla tudi medena v vseh oblikah – od penine do barikiranega medenega. Veliko zlato medaljo sta na GAIWC dobili dve penini – Isteničeva brut prestige 2011 in Silverijev brut natur, pa tudi vinarstvo JNK za izjemno vino Jakob iz sušene rebule. Na FLIWC je veliko zlato medaljo dobilo Čebelarstvo Novak.



Največ priznanj je odnesla Ptujska klet, ki je s široko paleto vin sodelovala na obeh ocenjevanjih: tri zlate, pet srebrnih in eno bronasto medaljo; njihova modra frankinja 2015 je bila na obeh ocenjevanjih nagrajena z zlato medaljo. Med posamezniki, ki so se udeležili obeh ocenjevanj, je bilo najbolj uspešno vinarstvo Emeran Reya iz Goriških brd z dvema zlatima, štirimi srebrnimi in dvema bronastima medaljama. Obeh ocenjevanj se je udeležilo skupaj 33 vinarjev s skupno 97 vin.