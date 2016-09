Slovenski sladoledi znova v virtualnem vrhu

Na Bledu odslej ne kraljujejo samo kremšnite, saj so tu doma tudi sladoledi, ki spadajo v virtualni vrh. Vsaj tako menijo uporabniki facebooka, ki so tri blejske sladoledne okuse, ustvarjene v slaščičarski delavnici Hotela Park, uvrstili na visoko tretje mesto. Tako so se slovenski sladoledi že drugič zapored zavihteli visoko na lestvico najboljših sladoledov. Lani si je naziv naj sladoledne destinacije priklikala ljubljanska slaščičarna Lolita.



Na domiselnem tekmovanju za najbolj sladoledno destinacijo, ki ga je letos drugič zapored pripravila irska agencija Sool Nua, so si blejski sladoledi iz slaščičarne Hotela Park naklikali nekaj več kot 3000 všečkov. Več dvignjenih palcev so dobili samo še sladoledi iz slovaške Bratislave in tisti, ki nastajajo v ameriškem mestu St. Louis.



»Irska agencija se ukvarja s kongresnim turizmom, zato so ponudnikom tovrstnega turizma naložili, naj pripravijo kratek, 15 sekund trajajoč posnetek, v katerem predstavijo svoj kraj skozi zgodbo o sladoledu,« je pojasnila Anja Kralj iz Sava Hotelov Bled. Snemanja spota so se lotili podobno iskrivo, kot je zastavljeno tekmovanje. Namesto igralcev ali manekenk so v posnetek vključili kar zaposlene v hotelih, med njimi direktorico Mojco Krašovec.



Poleg tega so nalašč za tekmovanje v slaščičarski delavnici pripravili tri nove okuse. Ti so danes na voljo v lokalu Jezero Lounge, ki so ga nedavno odprli v pritličju Grand Hotela Toplice. Tri okuse so povezali s tremi najlepšimi razgledi, kar jih Bled premore. Prva dama blejskega slaščičarstva Tanja Markelj, ki je na tem mestu nasledila na televizijskih zaslonih venomer strogo kuharsko mojstrico Almo Rekić, je pojasnila: »Prvi okus, kremšnita, je bil sila logična izbira, zato smo ga povezali še z eno blejsko značilnostjo – z vožnjo po jezeru s pletno. Sladoled alpska lepotica, ki temno čokolado združuje z rožmarinom oziroma žajbljem, smo navezali na razgled, ki se odpira z blejskega gradu, medtem ko smo energični blejski vintgar povezali z osvežilnim, zdravim grškim jogurtom z dodatkom aronije.«