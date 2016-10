Sladoled iz pečenih hrušk

Pripravimo, preden začnemo:



strojček ali skledo za pripravo sladoleda

Sestavine



4 hruške

cimetova palčka

ščep žafranovih nitk

pol žličke mletega kardamoma

150 ml vina sorte rumeni muškat

žlica medu

200 ml riževe smetane

Kako se lotimo?



1. Hruške olupimo, razrežemo na četrtine in odstranimo peščišče. Zlagamo jih v ponev, tako da se ne prekrivajo. Dodamo cimetovo palčko, žafranove nitke in mlet kardamom.

2. Prelijemo z vinom in na srednji temperaturi kuhamo toliko časa, da se hruške zmehčajo. Počakamo, da se malo ohladijo.

3. Dodamo med in riževo smetano ter zmešamo v gladko kremo. Prelijemo v večji kozarec in postavimo v hladilnik za vsaj dve uri, da se masa ohladi.

4. Ohlajeno maso vlijemo v strojček za sladoled in počakamo, da zamrzne. Namesto električnega strojčka so za manjše količine sladoleda primerne tudi hladilne posode. Vedno jih imamo v zamrzovalniku, zato ko želimo pripraviti sladoled, maso hitro zamrznejo. S posebno žličko mešamo in odmikamo sladoled od stene. Tako v nekaj minutah nastane kremast sladoled brez ledenih kristalov. Če nimamo niti tega, lahko kljub temu naredimo domač sladoled. V večjo stekleno ali kovinsko posodo, primerno za zamrzovanje, vlijemo maso in jo postavimo v zamrzovalnik za dve uri. Ko se začne strjevati, vsake pol ure močno premešamo. Potrebujemo malo več potrpljenja, sladoled pa bo prav tako uspel.