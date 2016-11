Sladki krompir: Na Kitajskem za živino, na Novi Zelandiji tradicionalna jed

Nekateri manj natančni pravijo, da mu je zelo podoben, le da ima debelejšo lupino. Drugi ne vidijo nobene podobnosti, saj so gomolji na sredini zadebeljeni, na obeh koncih pa običajno zašiljeni.



Izhaja iz Južne in Srednje Amerike, kjer ga uživajo že več kot 4500 let, v Evropo pa ga naj bi prinesel Krištof Kolumb.



Danes ga največ pridelajo na Kitajskem, kjer ga večinoma porabijo za hrano živini, največ pa naj bi ga porabili v tihooceanskih deželah. Tako je na Novi Zelandiji osnovno živilo tradicionalne maorske hrane, pečene v zemeljski peči.



Od rumene do vijoličaste



Lupina sladkega krompirja je različnih barv, od rumene, oranžne vse do rdeče in vijolične. Prav tako je različne barve meso – bele, rumene, oranžne ali vijolične. Kuhan je po okusu bolj podoben kostanju kot krompirju.



Zanimivo je, da ga nekateri sadijo v cvetlična korita, saj je zaradi bujne rasti in lepih zelenih ali vijoličnih listov prava paša za oči.



Uspeva tudi pri nas



Sladkega krompirja prav v velikih količinah pri trgovcih ne bomo dobili, zato ga lahko poskusimo vzgojiti sami, saj uspeva tudi v zmernem podnebju. Izbrati moramo hitreje rastoče sorte in jih posaditi na sončno mesto.



Prija mu dobro odcedna, peščena zemlja z veliko komposta, odstraniti pa moramo kamenje.



Ko se mlade rastline ukoreninijo, jih je treba precej zalivati. Ker je vzpenjavka, moramo poskrbeti tudi za oporo.

Bogat je z

vitaminom C, kar

bo v času prehladov

prav prišlo za

zaščito pred virusi

in bakterijami.

V nasprotnem primeru lahko iz stebel poženejo stranske korenine, zato bodo gomolji majhni. Ker ga ne napada veliko škodljivcev, izjema je lahko le voluhar, ga brez težav vzgojimo brez uporabe umetnih gnojil in pesticidov.



Dober vir energije



Čeprav ima sladkast okus, se sladkor le počasi sprošča v krvni obtok in s tem skrbi za enakomeren dotok energije, brez hitrih dvigov in padcev krvnega sladkorja. Bogat je z vitaminom C, kar bo v času prehladov prav prišlo za zaščito pred virusi in bakterijami.



Vsebuje tudi vitamin D, kar nam bo ravno tako pomagalo krepiti imunski sistem, in vitamina A in B. V njem najdemo železo, kalij in magnezij. Železo in magnezij bosta poskrbela za zdravo kri, kalij pa bo pripomogel k dobremu delovanju našega srca.



Preprosta priprava



Sladki krompir se ne uporablja samo na zahvalni dan v Ameriki, kjer dela družbo puranu in drugim tradicionalnim jedem. Njegova uporaba je vsestranska – lahko ga pečemo, cvremo, kuhamo, pripravimo na žaru ali surovega naribamo na solato.



Zelenjavni juhi bo izboljšal okus, prava poslastica bo z gobovo omako ali če iz njega naredimo krompirjeve palačinke. Ker se veliko hranilnih snovi skriva pod lupino, je priporočljivo, da ga pripravimo kar z njo. V tem primeru moramo kupiti ekološko pridelanega.



Pojavlja se tudi v sladicah, različnih pudingih in pitah, pa tudi kruh lahko spečemo iz njega. Dobro se obnese v kombinaciji z bananami, cimetom in orehi.