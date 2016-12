Silvestrski jedilnik Petra Kovača: prefinjeno zlaganje okusov

Ljubljanski Maxim je ena najboljših slovenskih restavracij. Po recepte za slavnostno mizo v vsem njenem blišču smo zato šli k chefu Petru Kovaču, ki s svojimi stvaritvami navdušuje tako goste kot kulinarične kritike, a z obema nogama ostaja trdno na tleh. Prav nič zvezdniški se pri 28 letih zaveda odgovornosti do gostov: »Če si prepričan, da znaš in obvladaš vse, lahko kuharsko uniformo kar slečeš.« Rodil se je z gostinsko žlico v ustih, saj so imeli njegovi starši znano gostilno Kovač v Domžalah. V njej je pomagal že kot dijak, po srednji gostinski šoli pa si je kot študent živilstva za diplomsko nalogo izbral kuhanje v vakuumu (sous-vide). Obrt tako pozna do potankosti. A v kuhinji zgolj znanje ni dovolj, zraven morajo biti domišljija, navdih in nenehna pripravljenost poskusiti kaj novega. Zato je njegova strast postala poklic, ta pa nenehno raziskovanje, kako se živilo obnaša pri določenih postopkih obdelave in kako se ujema z drugimi živili. Takrat se gastronomija zaradi Petrovega ustvarjalnega naboja spremeni v posebno čarovnijo. »Ko končaš službo, ne zapreš vrat do naslednjega šihta. Pogosto hodim po tržnicah, raziskujem ponudbo, kombiniram, berem o hrani. Tudi na počitnicah, takrat obiščem restavracije in primerjam, analiziram nove okuse in sestavine, razmišljam, razvijam ideje.«



Doma najraje pripravlja jedi na žlico, medtem ko v Maximu gostom ponuja visoko kuhinjo. V pogovoru večkrat poudari pomen vrhunske osnovne sestavine, saj drugače krožnik ostane brezbarven, med prefinjenim zlaganjem okusov pa pazi, da sestavine porabi čim bolj racionalno in s čim manj odpada.



Za praznične dni predlaga eleganten in svetovljanski jedilnik, ki pa vseeno ni tako zapleten in bahat, da ga ne bi zmogli pripraviti doma, recepte seveda lahko prilagodimo malo po svoje. Pomembno je, da imamo idejo, kaj bomo v miru skuhali, saj nam med letom za to velikokrat zmanjka časa. Ne nalezimo se kolektivnega božično-novoletnega stresa, ki za sabo potegne nepotrebno zaprav­ljanje denarja, naglico, zatrpane trgovine in parkirišča... Raje ostanimo doma, kuhajmo in se zraven zabavajmo. Bodimo dobre volje, dobra hrana izpod naših rok in smeh sta najlepše darilo. Vsi verjamemo v Božička, tako ali drugače! In dokler verjamemo vanj, ne bomo ostali brez darila.

Hobotnica v solati in karpačo hobotnice



Neverjetno lep krožnik, za 8 do 10 oseb



Hobotnica

10 g peteršiljevih listov

50 g pora (beli in svetlo zeleni del)

50 g stebelne zelene

60 g šalotke, 2 stroka česna

100 g vode, 150 g belega vina

50 g vermuta Noilly Prat

20 g limoninega soka

1,7 kg pasterizirane hobotnice

10 zrn črnega popra

timijan, rožmarin, lovor

Preliv

40 g belega balzamičnega kisa

40 g belega vinskega kisa

80 g olja grozdnih pešk

40 g oljčnega olja

sol, sladkor, poper, limonin sok

rožmarin, drobnjak, peteršilj

Karpačo hobotnice

150 g kuhanih in očiščenih krakov hobotnice

20 g belega balzamičnega kisa

20 g belega vinskega kisa

40 g olja grozdnih pešk

20 g oljčnega olja

sol, sladkor, poper

česnovo olje, limonin sok

rožmarin, drobnjak, peteršilj

In še ...

100 g paradižnika datarino (rdeči in rumeni)

20 g belega balzamičnega kisa

10 g belega vinskega kisa

10 g oljčnega olja Mate

sol, sladkor, poper

100 g pečene rdeče in rumene paprike

100 g artičok v olju

20 g staranega balzamičnega kisa

100 g divjih solatnic

20 g solatnega preliva

kreša, mačehe, kapucinke

Hobotnico očistimo in osušimo. Vso zelenjavo narežemo na grobe kocke in jo prepražimo v segreti kozici na oljčnem olju.



Zalijemo z vinom in vermutom, reduciramo na polovico. Dodamo vodo in začinimo z drugimi naštetimi sestavinami. Ohladimo in prelijemo po hobotnici v vakuumski vrečki, zavarimo in vakuumsko skuhamo pri 75 stopinjah. Hobotnico lahko skuhamo tudi tako, da reducirano tekočino zlijemo v kozico, dodamo vodo in kuhamo do mehkega.



Vse sestavine za preliv zmešamo in prelijemo po hobotnici. Postavimo v hladilnik, da se okusi prepojijo.



Malo sredinskih krakov hobotnice pustimo. Zavijemo in ohladimo.



Narežemo jo na tanke rezine in prelijemo s prelivom, ki smo ga naredili za solato.



Papriko očistimo, začinimo in pečemo v pečici 10 do 12 minut pri 165 stopinjah. Pečeno pokrijemo s folijo, pustimo 10 minut in jo olupimo. Narežemo jo na manjše kocke in začinimo.



Paradižnike narežemo na 4 dele in jih začinimo.



Serviramo tako, da karpačo razporedimo po celotnem krožniku, nato pa zlagamo nanj hobotnico in vmes papriko, paradižnik in srčke artičok. Garniramo s krešo, cvetovi, solatnicami in začinimo s staranim balzamičnim kisom.

Goveji file wellington z berneško omako, krompirjeva pogačica s kremo in zelenjava



Za 5 do 6 ljubiteljev sočnega mesa



Goveji file wellington

900 g govejega fileja angus

sol, poper, solni cvet, česen, timijan

30 g sončničnega olja, 20 g masla

500 g listnatega testa

Nadev

400 g šampinjonov

20 g masla, 40 g šalotke

10 g česna, 100 g špinače

Omlete

2 jajci, sol, poper

Krompirjev pire

600 g kuhanega krompirja

100 g mleka, 100 g sladke smetane

80 g masla, sol, poper

muškatni orešček

Kuhana zelenjava

300 g mešane zelenjave

Dušena šalotka

12 šalotk

200 g rdečega vina

20 g sladkorja

50 g tawny porta

10 g temnega balzamičnega kisa

50 g portske omake

sol, poper, timijan, malinov kis

Berneška omaka

100 g belega vina, 65 g vode

60 g belega vinskega kisa

40 g šalotke, 5 zrn popra

90 g rumenjakov (5 rumenjakov)

220 g prečiščenega masla (ghee)

sol, limonin sok, pehtran, penina

Goveji file v kosu solimo, opečemo z vseh strani, popramo in začinimo s solnim cvetom, timijanom in česnom, ohladimo.



Šampinjone narežemo, fino sesekljamo, prepražimo, začinimo in ohladimo. Špinačo na hitro blanširamo, šokiramo v ledeni vodi, osušimo in začinimo.



Jajci stepemo, začinimo in spečemo tanke omlete.



File zavijemo v špinačo. Listnato testo razvaljamo, nanj položimo omlete, dodamo šampinjone in nanje postavimo file. Vse skupaj zavijemo, premažemo z rumenjakom in postavimo v segreto pečico na 170 stopinj za 35 do 40 minut.



Za krompirjev pire krompir pretlačimo skozi fino cedilo, dodamo mleko in sladko smetano. Na koncu vmešamo hladno maslo in začinimo s soljo, muškatnim oreškom in poprom.



Za dušeno šalotko svetlo karameliziramo sladkor, dodamo šalotko in zalivamo z vinom, proti koncu dodamo tawny porto. Nazadnje prilijemo portsko omako in začinimo.



Zelenjavo skuhamo.



Za berneško omako šalotko narežemo na kolobarje, dodamo belo vino, kis in poper ter pokuhamo na polovico.



Postavimo v kotliček, dodamo rumenjake in nad soparo stepamo. Ko se speni, počasi dolivamo prečiščeno maslo. Dodamo limonin sok, pehtran in penino.



Preden postrežemo, dodamo fino sesekljano in prepraženo šalotko.

Tunov tatar s solato avokada in paradižnika, mangova krema



Čisti morski okus, za 6 oseb



Tunov tatar

250 g tuna, 20 g limetinega soka

10 g limoninega soka

20 g mlade čebule

50 g oljčnega olja, sol, poper

10 g belega balzamičnega kisa

Gvakamole

200 g avokada, 30 g mlade čebule

30 g paradižnikovega konkaseja

10 g limetinega soka

10 g limoninega soka

10 g balzamičnega kisa

10 g oljčnega olja

10 g olja grozdnih pešk

sol, poper, koriander

pomarančno olje

Vasabijeva krema

100 g creme fraiche

10 g vasabijeve paste

10 g limoninega soka

sol, sladkor, poper

Bazilično olje

30 g bazilike, 50 g oljčnega olja

50 g sončničnega olja, sol, sladkor

In še ...

30 g solatnega preliva

80 g solatnic, 6 kozic gamberro rosso

100 g mangove kreme

Tuno drobno sesekljamo, čebulo narežemo na fine kockice in dodamo še vse druge sestavine. Premešamo in začinimo.



Avokado, paradižnik in čebulo narežemo na fine kockice, vse skupaj zmešamo.



Dodamo preostale sestavine, premešamo.



Mangovo kremo pripravimo tako, da zmeljemo svež mango in ga začinimo s sladkorjem in limoninim sokom.



Za vasabijevo kremo vse sestavine zmešamo in začinimo.



Baziliko in olji zmešamo, zmeljemo v mešalniku, začinimo in precedimo skozi fino cedilo.



Na krožnik naložimo mangovo kremo, nanjo avokadovo, na vrh pa tunov tartar.



Krožnik pokapamo z baziličnim oljem in dodamo vasabijevo kremo.



Garniramo in serviramo s pečeno kozico in solatnicami.

Zvitek morskega lista z jastogom, špinačo na kuskusu z zelenjavo



Morsko in eksotično bo očaralo 4 jedce



Zvitek morskega lista

200 g filejev morskega lista

4 jadranski škampi

4 jastogove klešče

50 g špinače

10 g limoninega soka, sol, maslo, konjak

Kuskus z zelenjavo in žafranom

100 g kuskusa

200 g kokošje osnove, 20 g masla

40 g na kocke narezane blanširane zelenjave, 20 g šalotke, krebuljica

1 cl vermuta, penina

žafran, sladkor, sol, poper

Šampanjska omaka

1 kg ribje osnove

320 g belega vina, 50 g vermuta

300 g prekuhane sladke smetane

paradižnikov konkase, 50 g šalotke

1 lovorov list, 1 klinček, timijan, pehtran

4 zrna belega popra, sol, limonin sok

10 g koruznega škroba

hladno maslo, šampanjec

Za omako narežemo šalotko na tanke lističe, dodamo noilly prat in belo vino, vse skupaj pokuhamo na polovico.



Dodamo ribjo osnovo, strt poper, lovor, klinčka in malo solimo. Vse skupaj pokuhamo na polovico.



Prilijemo smetano, paradižnikov konkase in spet pokuhamo na polovico, dodamo pehtran in timijan.



Precedimo skozi fino cedilo oziroma gazo. Povežemo s škrobom.



Preden postrežemo, dodamo limonin sok, hladno maslo in šampanjec ter zmešamo z mešalnikom, da dobimo lepo žametno omako.



Zavremo kokošjo juho, z njo prelijemo kuskus in ga pokrijemo.



Na maslu prepražimo šalotko, dodamo blanširano zelenjavo, zalijemo z vermutom in pokuhamo.



Vse skupaj primešamo kuskusu in začinimo.



Fileje morskega lista začinimo s soljo in limoninim sokom, dodamo liste blanširane špinače in škamp, zvijemo in vse skupaj zavijemo v alufolijo.



Pečemo v segreti pečici pri 170 stopinjah približno 7 minut.



Zvitke postavimo na kuskus, potresemo s solnim cvetom.



Dodamo blanširane jastogove klešče, ki jih glaziramo z maslom, limoninim sokom, soljo in konjakom.