Sedem tehnik preživetja v današnji gastronomski ponudbi

Slovenščina, matematika, fizika, biologija, kemija. Ne nujno v tem vrstnem redu, vendar vse te veščine potrebujete, ko se prebijate skozi današnjo gostinsko ponudbo. Nedelja je. V nedeljo se dvakrat zvoni. Prvič z lonci zjutraj in drugič z žlico ob dvanajstih. Ko župnik potegne vrv lokalnega zvonika, moraš vzeti žlico v roke. Ta je stara, vendar drži. Goveja župa z rezanci. Ura je dvanajst. Vsaka poštena familija ima v nedeljo kosilo ob dvanajstih. Potem pridejo čestitke na radiu. Vrnili ste se z dopusta in besed, kot so french fries, miješana marmelada, cestarina, niti v sanjah nočete slišati vsaj pol leta. Le zven žlice v krožniku vas lahko pomiri. Preživeti današnjo gostinsko ponudbo ni enostavno. Posebno ko se po spletu naključij znajdete v turističnem kraju. Naštete veščine preživetja vas bodo mogoče obvarovale prihodnjih presenečenj. Večina nas ima privzgojeno mnenje, da se iz gostilne ne sme pobegniti. Ne vem, zakaj ne. Odideš lahko iz kina, teatra, nogometne tekme, koncerta, veliki državniki se kdaj pa kdaj celo pohvalijo s pobegom iz zapora. Zakaj se potem ne spodobi pobegniti iz gostilne. Denar za tisto, kar ste do pobega pojedli in popili, pustite pač na mizi. Ko ugotovite, da vas ima gostinec za norca, dvigni sidro in gas. Marsikatero nevšečnost lahko preprečite s predhodnim postavljanjem varnostnih vprašanj.



Prvo vprašanje. Krožnik in žlica.

Prvo in ključno vprašanje naj bo, ali imajo v gostilni krožnike in žlice. Ob pričakovanem odgovoru postavite še podvprašanje, ali imajo krožnike in žlice zato, da v njih strežejo hrano gostom. Samooklicani sodobni gostinci vam znajo hrano postreči v vsem, le v krožniku ne. Od palminih listov, sušenih bananinih olupkov do različnih gnezd. Krožnik in žlica sta še vedno zakon, vse drugo lahko hitro spominja na striženje ovac. Odločitev je vaša.

Drugo vprašanje. Alergeni.

Vprašajte, ali kuhajo hrano z alergeni. Dunajski šnicl z majonezo in krompirjevo solato ima skoraj vse pomembne alergene. Gostilna, ki jih obvlada, je vedno prava izbira. Gre za pozitivni pristop k življenju. Ko vam začnejo razlagati, česa njihova hrana ne vsebuje, prekini zvezo ali pobegni. Vedno se je bolje družiti z ljudmi, ki so srečni glede na to, kar imajo, kot z nesrečneži, ki nečesa nimajo. Zakaj bi bilo pri izbiri gostilne drugače. Tiste, ki kuhajo jedi brez, zaobidete v velikem loku.

Tretje vprašanje. Kuharjevi hobiji.

Verjetno greste v gostilno, ko ste lačni, in v galerijo, ko želite videti sliko. Takoj ko ugotovite, da je njihov kuhar popoldanski slikar, prekinite zvezo ali pobegnite. Čopič v kuhinji bo prej ali slej pustil sled na vašem krožniku, potem pa se lahko le slikate.

Četrto vprašanje. Stamtisch.

Ali ima gostilna tako imenovani stamtisch, mizo, pri kateri sedi lastnik s svojimi prijatelji. Če jo imajo, ste na varni strani, tudi vino, ki se pije pri tej mizi, je vedno varna rešitev. Omizje, ki rešuje najpomembnejše svetovne probleme, postavlja in odstavlja predsednike, formira ekipe najpomembnejših svetovnih nogometnih klubov, nikakor ne bi pustilo, da se jim streže slabo vino.

Peto. Nekaj v posteljici.

Vesolje ima svoje meje, človeška neumnost jih nima. Če po kakršnem koli naključju ugotovite, da strežejo nekaj v posteljici, bejži.

Šesto. WC in friteza.

Ko na toaleti začutite vonj friteze, ki je za tremi zidovi, boste na krožniku prej ali slej začutili stranišče, tudi če je to za tremi zidovi. Alarm. Pobeg skozi okno je še vedno varnejša rešitev kot počakati naslednji hod.

Sedmo. Meni.

Preberite meni. Verjetno prav v tej kuhinji niso skriti vaši profesorji biologije, kemije, fizike, slovenščine in matematike hkrati. Ker so kuharji »dokaj normalni« ljudje, od njih ni pričakovati, da bodo pred vami »cepali atom motikom«. Zaradi tega je fino, da je meni, iz katerega razberete, kaj boste naročili, toliko razumljiv, da vas že v tej fazi ne spominja na učbenik organske in anorganske kemije. V nasprotnem velja tista, bejži.

Že v šoli so vas opozarjali, da se vam bo špricanje nekoč maščevalo. Pomanjkljivo znanje zgoraj omenjenih predmetov vas lahko veliko stane v prvi gostilni za vogalom. Kar koli pravi bonton, v gostilno se dandanes spodobi priti v supergah.