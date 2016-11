Robot skuha in še pospravi za seboj

V poplavi najrazličnejših gospodinjskih napravic se nam morda obeta aparat, ki bo pometel z vsemi dozdajšnjimi izdelki: britansko podjetje Moley Robotics namreč ponuja kuhinjskega robotskega chefa, ki naj bi zmogel pripraviti več kot sto kulinaričnih specialitet in – kar je najpomembneje – tudi pospraviti za seboj!



Zadeva je videti sila preprosta: izberemo enega od razpoložljivih receptov, sestavine in pripomočke zložimo na kuhinjski pult in pritisnemo gumb za začetek: robot bo v predvidenem času postregel z dobrotami, kakršne znajo pripraviti gastronomski mojstri svetovnega kova, za seboj pa bo tudi pospravil posodo in nam prizanesel z zanesljivo najnadležnejšim opravilom. Naprava je rezultat tesnega sodelovanja strokovnjakov za robotiko in sodobno tehnologijo ter seveda vrhunsko kulinariko, zato ne preseneča, da je izbor jedi izjemno pester, mogoče pa je določiti tudi količino oziroma število obrokov, način priprave, če obstaja več možnosti, ali pa celo jedi, ki ustrezajo želenemu vnosu kalorij.



Napravo je treba vgraditi nad glavni kuhinjski pult, v neposredni bližini tega pa morajo biti štedilnik, pečica in napa, da jih lahko robot doseže s svojima prilagodljivima in zelo dolgima rokama. Robota upravljamo prek zaslona na dotik, potem ko mu pripravimo oprane, očiščene in narezane sestavine, se preprosto umaknemo in našemu novemu gastronomskemu strokovnjaku prepustimo, da nam pričara jedi kakor v vrhunski restavraciji. Po opravljenem delu se dolgi robotski roki preprosto zložita ob steno, da nista moteči, napravo lahko po želji zakrijejo drsna steklena vrata.



Robotu bomo lahko vrata svoje kuhinje odprli predvidoma v 2018., kalifornijska picerija Zume pa z umetno inteligenco že tesno sodeluje. Njihovi roboti se namreč intenzivno urijo, da bi postali najboljši picopeki na svetu: trenutno le obdelajo pripravljeno testo, po njem razmažejo paradižnikovo omako in pico potisnejo v pečico, naslednje generacije pa naj bi že prav kmalu opravile vse delo, od priprave testa do rezanja končnega izdelka in pakiranja v embalažo za dostavo.