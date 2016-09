Ribe, tudi če je konec poletja

Težke kovine v ribah



Pri uživanju moramo paziti tudi na vrsto rib, ki jih izberemo. Veliko jih lahko vsebuje višje vrednosti živega srebra in drugih težkih kovin, ki se v organizmu akumulirajo, se pravi ostanejo v njem in jih težko izločimo. Te snovi so toksične in lahko v zelo povečanih količinah poškodujejo možgane in živčni sistem. Največ živega srebra so našli v morskem psu, mečaricah in tunu, se pravi ribah na vrhu prehranjevalne verige. Sardele in girice so po tej logiki najbolj zdrave. A poudarim naj, da na tem področju poteka nadzor, saj je z zakoni predpisana še varna vsebnost teh snovi. Tako na našem trgu praviloma ni rib, ki bi nam škodovale.

Jajca omega 3



Vir maščobe omega 3 so tudi jajca omega 3, ki jih najdemo na policah v trgovini. Ne gre za navadna jajca, ampak so to jajca kokoši, ki jih hranijo s posebnimi krmili. Ta krmila že vsebujejo maščobe omega 3, ki se kopičijo v jajcu, preden ga kokoš izvali. In zakaj jih hranijo s takšnimi krmili? Ljudje pojemo premalo hrane, bogate z maščobnimi kislinami omega 3. Jajca pa so v prehrani nepogrešljiva. Če to povežemo; s prisotnostjo maščob omega 3 v jajcih omogočimo višji vnos omenjene maščobe in tako boljši razvoj in funkcioniranje organizma.