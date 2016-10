Restavracija Topli val, Kobarid

Morski piš v dolini Soče marsikoga preseneti, saj ne pričakuje, da bo školjka bolj sveža kot na obali in riba bolj sočna kot na morski terasi. A če ne boste naročali z jedilnega lista, ampak izbrali tisto, kar vam bodo priporočili kot »danes sveže«, lahko doživite eno okusnejših presenečenj. Naše omizje se jim je prepustilo tako glede hrane kot vina in tudi najbolj siten okusojedec je vstal od mize s širokim nasmehom.



Pojedino smo odprli s surovim krožnikom, ki je presegel vsa pričakovanja. Svežina morja in preprosti naravni okusi, a s prefinjenim dotikom kuharjeve roke. Brancinov karpačo, mariniran list, tatar kapesante z melono, kozice, škamp in ostriga. Vse surovo, a vsak element na krožniku je imel svoj okus, poigrali so se tudi z dodatki – ingver, vasabi in prah oljčnega olja. Sladkobnost in mineralnost morja smo podkrepili z jakotom Danila Mavriča iz Brd. Poln in mineralen, topel v ustih, harmoničnega sadnega pookusa s kančkom mandljeve grenkobe je morski piš odlično prenesel. Hobotnica v solati je v takšnih restavracijah sicer zlata klasika, vendar nas ni osvojila zgolj z mehkobo in ravno prav odmerjenimi začimbami oziroma marinado. Pomaranča in češnjevec sta zeleni svežini prinesla ravno prav sladkobe, da nas je vabila z vsakim grižljajem. Hobotnica je bila sicer blaga, a prav nič anemična. Usta so bila polna okusov, tako da je hobotnica zacelila naše rane iz manj posrečenih izkušenj. Jakot se je spet izkazal za odličnega spremljevalca, saj se je svežina krožnika ujela s sadnostjo in toplino vina.



Ostrigina juha je bila res nekaj posebnega. Čeprav smo se sprva spraševali, le kako jim ni žal dati svežih ostrig v juho, smo se po prvi žlici, ki smo jo nesli v usta, le še zadovoljno oblizovali. Močna in krepka bi pregnala tudi največjega mačka po prekrokani noči. Slano, mineralno, mlečno, ostrige pa ravno prav skuhane, da se niso spremenile v žvečilni gumi, ampak da smo jih prijetno začutili pod zobmi, tako kot popečene kruhove kocke s popečenim parmezanom. Odlično! V kozarec so nam natočili malvazijo pasji rep, letnik 2015, iz Vipavske doline. Na nosu in v ustih zelo mineralno vino, bogato in kompleksno s citrusnimi aromami je le še povečalo užitek.



Ričota z repki gamberov in bučkami s kalčki čebule je bila sočna, ješprenj, ki je prinesel zemeljske note, pa prav nič razkuhan. Ker so ričoto pripravili s fondom iz gamberov, je bil okus konkreten, sadna in mineralna malvazija ga je le še podkrepila.

vrsta ponudbe: restavracija hrana, vino:10

postrežba: 10

cena/kakovost: 9

vtis skupaj: 9,6

Škarpena na lešo je ohranila čvrstost mesa. Lepo narezana zelenjava je bila ravno prav kuhana, okus poln in svež, krompir ravno dovolj maslen, da se je topil v ustih, riba v najčistejši obliki pa izjemna – mehka, sočna, a takšna, da si pošteno ugriznil v meso, je očarala s čistostjo okusa. Meso roparice zahteva mišičasto vino, zato so nam v kozarec natočili pavo belo Dušana in Marka Kristančiča iz Medane, 70 odstotkov je chardonnayja, preostanek pa tokaja in rebule. Masleno z aromami zrelega sadja, predvsem kutine, polno, bogato in elegantno vino nas je pobožalo in pustilo krasen pookus.



Za sladico so od morja zaplavali v regionalne vode; gibanico z drugega konca države so postregli s kobariškim štrukljem po receptu none Pepce. Bulja, kot rečejo nadevu iz orehov, rozin, drobtin in sladkorja, je prava kalorijska bomba, a tako pregrešno dobra, da smo pozabili na dieto in prosili za še. Sicer zelo okusna gibanica je tako ostala v štrukljevi senci.



Restavracija ima tudi svoj družinski hotel in za njimi je nekaj trdih poslovnih let, vendar Aleš in Tanja Hvala ter Aleševa sestra Vesna in njen mož chef Gorazd Marksl nadaljujejo začrtano pot in sledijo izročilu o čistosti morskih okusov. Držijo se zlate klasike, a pristni in neokrnjeni morski okusi so nas navduševali iz krožnika v krožnik.

Dobro je vedeti:

Restavracija Topli val