Restavracija Tač, Zagreb

Restavracija, v kateri se počutite kot doma, je dnevna soba zakoncev Miletić, Vesne in Tihomirja - Tača, ki vodita ResTač, kot ga imenujejo domačini. Kar koli boste pojedli pri njima, se boste počutili pomirjene in srečne. Tudi priznani francoski chef Lionel Levy iz Marseilla, ožarjen z eno Michelinovo zvezdico, se je svoji kolegici Vesni nedavno globoko priklonil. »Če je kuhanje neke vrste religija, potem si ti boginja.« A Vesna skromno pravi, da je gonilo vsega njen mož, ona ga pri tem le spremlja.



Družinski lokal je njuno življenje, spoj moderne gastronomije in tradicionalne hrvaške kuhinje poganjata strast in življenjska radost. Ljubezen in harmonijo, ki vladata v družini, sta preslikala v restavracijo, zato te v Taču vse poboža po duši. Vesna neguje tradicijo domače kuhinje z modernimi, kreativnimi prijemi. Pri srcu ji je kuhanje na nizki temperaturi v vakuumu, saj pravi, da je to vrnitev v preteklost, ko so naše babice dva dni kuhale neko jed, ekonom lonec pa bi iz domačih kuhinj najraje izgnala. Rada se sprehodi med gosti in z njimi pokramlja, kot mama predvsem mladim mamicam rada pove, da je hrana vir zdravja pa tudi bolezni. Umetnih dodatkov ne uporablja, vse, kar potrebuje, ji daje zemlja na njenem vrtu. In že več kot 20 let dela verjetno najboljši ajvar daleč naokoli, vsak teden tudi po sto kilogramov. Ker so v družini sami hedonisti, ni stvari, ki je Tihomir ne bi mogel nabaviti; ni se mu težko odpeljati niti več sto kilometrov stran, samo da dobi surovino, kot jo hoče. Njegova še večja strast pa je vino, predvsem oranžno.



Začeli smo s suhimi hišnimi mehurčki BisTač, pod katere se je podpisala znana klet Tomac s Plešivice. Suho, zaokroženo peneče se vino, polno sadnih arom, je v kozarcu prineslo pomlad, na leseni deski pa so že prinesli istrski kuhani pršut s hrenom, gosjo pašteto intenzivnega, a čistega okusa, zaseko iz ocvirkov, ocvirke in žolco. Pristni domači okusi, Krauthakerjeva graševina, 2015, iz vinograda Mitrovac, v katerem graševina daje najboljšo sadnost in aromatiko, pa nas je očarala tudi z mineralnostjo in herbalnostjo.



Poširano jajce v omaki s tartufi je bilo božansko. Mlečnost jajca in zemeljske note tartufov so se ujeli z Meneghettijevim white, 2013, iz chardonnayja in belega pinota. Harmonično vino z aromami jabolčnih krhljev, hruške, vanilje, kutine, rumenega tobaka in karamelnih not je s svojo svežino lepo opralo usta in poskrbelo za idealen spoj s krožnikom. Kremna juha iz topinamburja s sladko smetano in mandlji je bila nenadkriljiva, kot bi srebali jabolčno čežano z ne vem kakšnimi dodatki. V resnici pa Vesnina kuhinja ne bi mogla biti bolj preprosta, zdrava, hranljiva in čistih okusov.

V kozarec so nam nalili modri pinot, 2013, iz hrvaške kleti Korak, Plešivica. Z aromami prezrele češnje, borovnice, maline, podrasti in zemeljskimi notami, v ustih pa osvežujoče, mehkih, zaokroženih taninov je pospremilo kotlet črne slavonske svinje, ki se je za časa življenja prosto pasla. Fantastična aroma sočnega mesa, pečenega na žaru, začinjenega s solnim cvetom, je v ustih poskrbela za eksplozijo okusov, popek nekakšnega mladega zelja, ki mu Dalmatinci rečejo čimula, pa je podkrepil nepozaben okus mesa.



Vesna se je očitno odločila, da nas bo dotolkla, saj sta na mizo priromala burger iz boškarina z rezinami pancete in hrustljavo pečen krompir. Ljudje božji, kakšno meso, kakšen krompir! Ta je iz Like, bio, pojasni Vesna, ki se je v Liko zaljubila. Nenehno se vrača k okusom otroštva, divjih rastlin ter začimb, zato ji je nedotaknjena Lika verjetno tako blizu.



Boškarinove ličnice, kuhane v vakuumu, so bile tako mehke, da smo jih jedli brez noža in vzdihovali nad kostanjevim pirejem. V kozarec so nam nalili mili ­plavac mali, 2012, ki ga je na Pelješcu pridelal Miho Rozić. Zrelo vino z aromami smolnatih iglavcev, karamele, kave, rožiča in s 15 odstotki alkohola je v usta prinašalo zgodbo o plavcu malem, ki nosi ime strmega in osončenega vinograda na Pelješcu blizu Stona.



Za sladki finale hruškov zavitek in čokoladni biskvit brez moke z borovničevim džemom in smetano. Tako kot vsi krožniki tudi sladici nista bili prav nič fensi šmensi, a tako presneto dobri, da smo ju v hipu zmazali.



Tač ti s svojimi nepozabnimi okusi in vzdušjem res objame dušo in od tam greš pomirjen in srečen.

Dobro je vedeti

Restavracija Tač

Vesna in Tihomir Miletić

Vrhovec 140, 1000 Zagreb

