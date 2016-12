Restavracija Splavar, Brežice

Kako spraviti dobro hrano pred gosta in ga razveseliti? Tako kot je vsak dan novo doživetje, tudi Splavarjevi krožniki vodijo k užitku, le čas zanje si je treba vzeti. Upočasni in uživaj, so zapisali na degustacijski meni, ki vsakič znova koketira z drugim hišnim vinarjem; za jesenskega so si izbrali vrhunskega Bojana Kobala.



Zato smo začeli z njegovim odličnim šiponom, ki je v kozarec prinesel pomladne arome belega cvetja, jabolka, bele breskve, nektarine, grenivke... Zelo osvežilno, s prijetno grenkobo v pookusu kar kliče po še enem kozarcu. Če s šiponom še niste na ti, je Kobalovo vino ravno pravšnji predstavnik za spoznavanje s to na žalost nekoliko pozabljeno oziroma prezrto sorto. Za ljubitelje mehurčkov pa so odprli Isteničevo barbaro, 2014, ki je na nos prinesla arome rumenega jabolka, hruške, citrusov. V ustih zelo osvežilna in prijetna, dolgega pookusa, nam je odprla apetit. Pozdrav iz kuhinje, telečja pašteta in angleško pečeni rostbif na popečenem kruhu, je pokazal, da znajo speči meso, kot se šika. Rožnato meso je bilo sočno, pašteta, ravno prav začinjena in polnega okusa, pa ga je naredila le še bolj slastnega.



Karpačo šarenke z ravno prav dimnih not je zelo lepo dišal in se kar topil v ustih, skupaj z maslom, ikrami in rukolo je bil odlična podlaga za Kobalov sadni vrt s prepoznavno svežino. Rožnate račje prsi na karamelizirani rdeči čebuli z reducirano balzamično omako in pečenimi jabolčnimi krhlji s cimetom so bile mojstrsko pripravljene, izvrstna kombinacija okusov je pričarala spomin na srečne božične dni. Z aromami češnje, rdečega jabolka in sladkimi začimbami jih je podprl macerirani sivi pinot Keltis, 2010, s prijetno grenkobo pa je lovil ravnotežje s sladkobnostjo krožnika.

vrsta ponudbe: restavracija

hrana, vino: 9

postrežba: 9

cena/kakovost: 9

vtis skupaj: 9

Telečja tagliata je bila še en dokaz več, da znajo z mesom: skorjica popečena, znotraj pa neverjetno milo, sočno in rožnato. Postlali so ji na ješprenju z bučo, jurčki in telečjimi jetrci, v kozarec pa natočili modro frankinjo KZ Krško, 2011, in z intenzivno cvetico po borovnici in robidi, zemlji in usnju zadeli v polno. Še ena pozabljena, a izvrstna sorta, ki pa k sreči spet stopa pod žaromete.



File smuča na sotiranem poru z domačimi skutnimi štruklji je zaradi skrbne priprave pokazal vse prednosti te odlične ribe. File je bil brezhibno hrustljavo popečen, meso je ostalo sočno. Zelo dober skutni štrukelj je poskrbel za ravno prav svežine, zaradi mlečnih okusov pa je bil Kobalov chardonnay, 2015, idealni spremljevalec. Vino je namreč sledilo uigranim okusom na krožniku, svežino in sadnost – spominja na prezreli ananas, banano... – pa je prijetno zaokrožil lep pookus.



Goveji medaljon v omaki modre frankinje in štruklji z matevžem so bili spet prvovrstno presenečenje. Čeprav smo spet peli hvalnico ravno prav pečenemu, mehkemu mesu, smo ploskali predvsem omaki iz telečjega fonda in modre frankinje ter popečenim štrukljem z domiselnim nadevom, ki zaradi dodanih ocvirkov ni bil presuh. Poskusili smo še eno vino iz butične vinske kleti z Bizeljskega Marijana Kelharja. Keltis, rdeče, 2012 (merlot in cabernet sauvignon), se je z bogatim prepletanjem sadno-herbalnih arom, čokolade in popra, zrelih, mehkih taninov z dolgim pookusom črnega jagodičevja zelo lepo podalo zraven.



Pistacijeva tortica z belo čokolado je poskrbela za polna usta okusov, ker ni bila prav nič težka, je hitro poniknila s krožnika. Nič čudnega, saj imajo pri Splavarju izvrstno slaščičarko.



Pa s tem Splavar, ki v hotelu ponuja 15 sob, v slaščičarni pa domače sladice in sladoled, verjetno še ni rekel zadnje besede, saj ima podjetna ekipa svojo vizijo, pri čemer sledijo izročilu regije, a z bolj dodelanimi jedmi. Zakaj obisk priporočamo? Pri njih se gost dobro počuti. Krožnike zaznamujejo izvrstni okusi, ki se ne prelivajo na silo, znajo pa tudi narediti dobre predstavitve jedi. Preprosto poskrbijo za veselje, ki ga ima ob dobri hrani vsakdo od nas.

Dobro je vedeti