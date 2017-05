Restavracija Pantarul, Dubrovnik

Gostilničarji vedo, da so domačini najbolj zahtevni gostje. Težko jih je prepričati, naj pridejo v lokal, še toliko težje jih je zadovoljne pospremiti čez prag. A prav v to je ugriznil mlad par. Preden se je Ana-Marija Bujić iz Zagreba, kjer je delala, preselila nazaj v rodni Dubrovnik, sta s partnerjem Milanom Vasićem številne telefonske impulze namenila dolgim razpravam o hrani. Milan je star gostinski maček, Ana-Marija pa uživa v dobrih grižljajih, zato se je preprosto moralo zgoditi neizogibno vprašanje: A odpreva restavracijo? Imela sta jasno vizijo o nečem novem za Dubrovčane. Ko se jima je kot partner pridružil še Đuro Šiljug, ki ima za sabo prav tako bogate izkušnje v gostinstvu, so na Lapadu, stran od turističnega vrveža v starem delu mesta, odprli lokal, ki je z zanimivo ponudbo in ugodnimi cenami pisan na kožo domačinom. Ti so ga takoj vzeli za svojega, priljubljen je tudi med turisti.



Šarmantna restavracija je stičišče dobre energije in vrhunske, a nepretenciozne hrane. Ste zgolj za kozarec vina in grižljaj? Ni problema. Pet hodov? Dobrodošli. Sprostite se in pridite v čevljih, ki vas ne žulijo, mlada ekipa vas bo sprejela razširjenih rok, le ob ponedeljkih so vrata zaprta, saj se tudi kuharji in natakarji radi sončijo, v smehu pojasni Milan. Medtem ko se z Đurom vrtita po lokalu, jim Đurova žena kot računovodkinja pomaga okrog financ, Ana-Marija, ki je polna idej, pa skrbi predvsem za marketing. Pokukajte na njen blog Da mi je nešto slatko (Je kaj sladkega), izdala pa je tudi kuharico v angleškem jeziku What’s Cooking in Dubrovnik (Kaj se kuha v Dubrovniku), v kateri ima vsak recept svojo zgodbo.

*vrsta ponudbe: restavracija



*hrana, vino:10

*postrežba: 10

*cena/kakovost: 10

*vtis skupaj: 10

Filozofija Pantarula (vilice po naše) je preprosta: kakovostno surovino pretvarjajo v domišljene jedi, ki jih strežejo v sproščenem ambientu s skandinavskim pridihom. Mehurčki millenium iz znane kleti Tomac so se s svojo razigranostjo ujeli z vzdušjem v Pantarulu. Sadne arome in svežina pobožajo usta in jezik in z lahkoto stečejo po grlu. Nastrgan tatarski biftek je usta napolnil s čistim okusom, diskretno pikantnostjo in svežino. Maslo s peteršiljem in creme fraiche z drobnjakom nista zameglila čistih okusov, ampak sta jih še poudarila. Rose korta katarina, 2014 (plavac mali in zinfandel), je že z barvo in vonjavami obljubljal harmonijo in v ustih poskrbel za večplastnost s prgiščem arom rdečih drobnih sadežev. Fantastično se je prilegel k tatarcu, saj je v ustih naravnost eksplodiral. Vinska karta je skrbno izbrana in prilagojena njihovi hrani, zanjo je poskrbel Klaudio Jurčić, ki je večkrat osvojil naslov najboljšega hrvaškega sommeliera.



Pečena gosja jetra na briošu s panceto in suhimi figami, karameliziranimi jabolki in vaniljevo omako z rdečim poprom so jed za angele. Brezhibno pečena jetra so se topila v ustih, karamelizirano jabolko in omaka pa sta poskrbela za magično kombinacijo. Res dodelan krožnik! Mladi istrski vinar Roberto Terzolo je s svojo malvazijo, letnik 2014, dodal šopek cvetno-sadnih arom in s svežino poskrbel za čudovito ravnovesje.



Krompirjev zloženec z mesnato slanino in divjimi šparglji je bil fenomenalen. Prvovrstne sestavine, milino krompirja in konkretnost slanine je enkratno povezala gorčična omaka, pošip korta katarina, letnik 2015, pa je s svojo sadnostjo in višjo kislino opral usta in dodal cel sadovnjak arom in okusov.



Rižota z mladim bobom je bila omamna posteljica za pečeno hobotnico. Kremoznost in mlečnost rižote je z izvrstno hobotnico dobila nov priokus, s požirkom roseja iz kleti Stina, 2015, pa je bila jed popolna. Vino je s sadnostjo namreč poskrbelo za ravnotežje z mlečnostjo in maslenostjo krožnika.

Telečja rebra v konfitu na rukoli in mladi čebuli so postregli s hladnim kuhanim krompirjem in nasekljanimi črnimi olivami. Mesnata in sočna rebra, a tudi mastna in skoraj sladka so božansko dišala. Noža sploh nismo potrebovali!



Zraven pa pošip Čara s Korčule, 2015, ki se je s citrusi ujel z limonino lupino na krožniku in poskrbel za odlično ujemanje arom. Res lepa kombinacija med svežino in velikim telesom vina.



Čokoladni kolač, ki so ga postregli s smetanovim moussom z limetino peno in višnjevo omako, je pustil prelep vtis. Preprosto, barvito, v ustih pa – seksi.



Bravo!

Dobro je vedeti