Restavracija Libertas, Sarajevo

Sarajevo vedno znova presune in osvoji. Ni ga lahko razumeti, mesto, polno kontrastov, ima posebno energijo. Takoj začutiš njegovo čarobnost, čeprav ne moreš s prstom pokazati, od kod prihaja. Ko se prepustiš neverjetni toplini ljudi, dobri hrani, zgodbam domačinov in njihovemu humorju, se počutiš dobrodošlega in z lahkoto sklepaš nova poznanstva, ki rada prerastejo v prijateljstva. Povsod smo dobro jedli, ker so nam čevapčiči, burek in pite že gledali iz ušes, pa so nam domačini priporočili vrhunsko ribjo restavracijo v neposredni bližini katedrale in Baščaršije. Prva ribja restavracija se je v Sarajevu odprla leta 1986, novi lastniki pa so jo po temeljiti obnovi spremenili v sofisticirano, elegantno, moderno opremljeno. Gost se v njej dobro počuti, posebne skrbi pa lastniki niso namenili le izbiri opreme, temveč predvsem jedilnemu listu, vinski karti in dobaviteljem vrhunskih surovin.



S proseccom smo oprali usta in začeli s pašteto iz bakalarja z avokadovo kremo. Milega, a polnega okusa in omamnega vonja je razkrila, da v Libertasu ne ubirajo bližnjic in stranskih poti. V njihovi kuhinji je prostor izključno za vrhunske surovine. Pašteta je bila lahkotna, marinirani inčuni, kapre in pasta iz oliv pa so zaokrožili že bogato paleto okusov. Kozlovićeva malvazija, 2015, je z aromami belega cvetja, bele breskve in mandlja prinesla lahkotno poletno sadnost in se odlično prepletla s prvo predjedjo. Osvežilna, lepega pookusa se je ujela tudi s kapesantami, tako gratinirano kot pečeno brez dodatkov. Katera je boljša, se nismo mogli odločiti – čisti okus morja ali z dodatkom sira, ki svežine školjke ni ubil, ampak dodal prijetno zapeljivo mlečnost. Ker je kapesanta s svojo sladnostjo še poudarila sadnost in mineralnost malvazije, je bil čas še za en kozarec.

vrsta ponudbe: restavracija

hrana, vino 10

postrežba 10

cena/kakovost 10

vtis skupaj 10

Žilavko, selekcija 2015, so pridelali v kleti Nuić v Hercegovini. S svojo herbalnostjo in polnimi aromami zrelega rumenega sadja, predvsem hruške in kutine, in belim poprom je odlično pospremila gambere na žaru, ščepec posebne pikantnosti jim je dodal zeleni poper. Postregli so jih s prilogo iz avokada, korenja, buče, brusnic in orehov. Briljantna kombinacija okusov je koketirala s sočnimi gamberi, ki so v ustih očarali z dimnimi notami žara. Ocvrte ostrige s sladko čilijevo omako so na mizo spet prinesle mineralnost morja, hrustljavi plašček pa je močne okuse še podkrepil. Vino v kozarcu se je nekoliko segrelo in tudi na jeziku je zaradi alkohola postalo toplo. A konkretni okusi ocvrte ostrige so dobro nosili to kompleksno žilavko.



Lignji na žaru so bili nezemeljski, en sam čisti užitek. Mehki in masleni so usta napolnili z okusom po žaru, ta pa se je spogledoval s Krauthakerjevo graševino, 2014, iz Kutjeva. Arome prezrele hruške, marelice, banane, dimne note in vanilje so lepo dopolnile kanček grenkobe in arome poljskega cvetja.



Brancin v pečici z zelenjavo je bil izjemen. Klasičen recept, na katerega prisega večina restavracij, so nadgradili s čudovitim prepletom okusov zelenjave, predvsem olive in jajčevci so se magično povezali s hrustljavim krompirjem, ne da bi zasenčili brancina. Mehak in maslen se je topil v ustih, nežna sočnost ribe pa je z mineralnim okusom zadovoljila tudi najbolj razvajene oziroma zahtevne okusojedce.



Chef Goran Sabljić je fantastične surovine, ki jih je težko dobiti tudi v Dalmaciji, prezentiral na najboljši možni način. Nič ni presolil ali prepekel, niti ena sama začimba ni zmotila harmonije okusov. Ljubitelj morskih jedi se bo v to sofisticirano, a toplo restavracijo na vsak način želel vrniti. Prvič boste prišli kot gost, odšli boste kot dober znanec, ko se boste vrnili, pa boste imeli občutek, da ste prišli k prijateljem.

Dobro je vedeti

Restavracija Libertas

Kuhar Goran Sabljić

Logavina 9, 71000 Sarajevo, Bona in Hercegovina

Tel.: +387 33 447 830, +387 61 030 050, +387 61 049 333

Splet: www.libertas.ba

E-mail: info@libertas.ba

urnik: Vsak dan od 10. do 24. ure.

degustacijski meni: Po dogovoru

vinska klet: Okrog 100 etiket.