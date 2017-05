Restavracija Evergreen, Smlednik

Sploh ni nujno, da igrate golf, za obisk Evergreena je dovolj, če radi kaj dobrega pojeste. V modernem ambientu med debelimi bruni s prekrasnim razgledom na zelenice se boste hitro ugnezdili in prav nič se vam ne bo mudilo od mize. Za to bosta poskrbela chefa Iztok Ilšnik in Klemen Pucelj. Ker ju pritegne vse, kar je nekoliko drugačnega, so njuni sezonski krožniki estetski, lepo oblikovani.

vrsta ponudbe: restavracija

*hrana, vino: 9

*postrežba: 9

*cena/kakovost: 9

*vtis skupaj: 9



Penina urban iz chardonnayja, pod katero se je podpisala priznana klet Dveri Pax, je od 2008. zorela v steklenici. Potopili smo se v zlato barvo ter jesenske arome suhega listja in zrelega rumenega sadja. V ustih je suha, prijetno sveža, a mehka in dolgega zrelega pookusa. Pozdrav iz kuhinje je bila okusna miniatura, ki je razkrila tudi okvirno filozofijo restavracije – okusno, domiselno, prijetno in drugačno. Kremo iz črnega fižola so postregli s paradižnikovim tatarcem in prahom oljčnega olja. Drobno pozornost smo z veseljem pojedli, ker nam je nadražila čutila, pa smo komaj dočakali prvo predjed. Zajčjo pašteto so združili s čemažem, saj so jo postregli z njegovimi popki, čemaževim maslom in njegovo korenino, avokadovo kremo in vloženo zelenjavo. Nežni in prijetni spomladanski okusi so bili lahkoten in sofisticiran uvod v naše kosilo. Ko je prišel na mizo tatarski biftek z naribanim maslom, mariniranim koromačem in vloženo zelenjavo, so se hrustljavi kruhki ves čas greli na vročih kamnih. V čistem okusu polnomesnatega in zelo okusnega tatarca začimbe niso izstopale. Lahko smo videli strukturo mesa, saj k sreči ni bil zmlet kot pašteta. V kozarec so nam nalili rumeno rebulo, 2015, z briške domačije Belica. Zlatko Mavrič predano obdeluje približno 10 hektarov vinogradov, njegova iskriva rebula pa je odsev briške zemlje in vinarjeve roke v kleti. Ko jo povohaš, se ti zdi, kot da sediš na livadi s cvetjem, prežeti z nežno mineralnostjo in aromami jabolka, breskve... Po ustih se razleze prijetna citrusna svežina, v dolgem, zaokroženem in harmoničnem pookusu pa je sled grenivkine grenkobe. Rebula je parirala aromatičnosti koromača in z ravno pravšnjo svežino prala okus svežega mesa.



Med liste mlade špinače, rdeče pese in češnjev paradižnik so na špinačno kremo položili pečene jadranske gambere in lovke hobotnice. Ferjančičev zelen, 2015, se je s sadnostjo in mineralnostjo ujel z morskim krožnikom, še veliko bolj pa nas je navdušil naslednji krožnik. Res odlične domače testenine za vse Kavalove restavracije pripravlja Jožica Drobnič. Pesni so bili čvrsti na ugriz, sozvočje brezhibnih okusov s čemaževim pestom, ki je krožniku dal karakter, svežimi bučkami, črnimi olivami in češnjevcem pa je zaokrožil sir grana padano. Hišni rezanci so posebnost, zato je Tilen Cvikl za vinsko spremljavo priporočil biser z domačije Belica: izbrano belo, 2007, zvrst rumene rebule, sauvignonassa, sivega pinota in chardonnayja. Vino nas je poleg terciarnih arom suhega sadja, posušenih trav in malenkost taninov očaralo z lepo vkomponirano mladostno svežino, saj v njem ni niti kančka starikavosti. Vino je kompleksno, večplastno, takšen je bil tudi krožnik z rezanci in zelenjavnim pestom, zato sta drug drugega podprla.



Izbrano belo se je ujelo tudi z drobno sardinsko testenino fregola z mladimi sipami, popečenim jadranskim lignjem, korenčkovo kremo, rožmarinom, ocvrtim v beljaku, in tapiokinim napihnjenčkom s sipinim črnilom. Na mineralno sladkast morski okus je vino pljusknilo z močjo jesenskega vetra in poskrbelo še za dodatno radost okusojedcev. Ko bosta kuharja dobila več rutine in bodo nianse dodelane, bo ta brezmejna.

Biftek s šparglji v omaki iz belušev in belih tartufov z idrijskimi žlikrofi je bil voljan, a za naš okus nekoliko preveč pečen. Zato pa je duet Edija Simčiča, 2011, zvrst merlota, cabernet sauvignona in cabernet franca, ponudil brezhiben užitek. Arome temnega jagodičevja, amarene in zrele višnje, smole iglavcev, črne čokolade in vanilje so se prepletale s kančkom pikantnosti v tem izjemno bogatem, zaokroženem vinu.



Jagodni teglc je sestavljen iz čokoladnega ganacha, kreme bele čokolade, jagod, čokoladne zemlje in odličnega domačega pehtranovega sladoleda. Prav zaradi njega se nam še danes toži po tej sladici!