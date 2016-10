Restavracija Chuty's, Ljubljana

Citruse, galangal, koriander, limonino travo, tamarind, tajsko baziliko, pandan... boste prepoznali v okusih jugovzhodne Azije, ki jih poustvarjajo pod arkadami pri uršulinski cerkvi. Prej je restavracija delala v precej manjšem lokalu, po selitvi v večje in modernejše prostore pa se je razmahnila tudi njihova ponudba. Njihova posebnost so tajski kuharji, saj je lastnica Katja Prosen prepričana, da samo Tajec ve, kakšni so pravi tajski okusi, in ogromen akvarij z jastogi in ostrigami. Uporabljajo originalne sestavine in začimbe, sami pripravljajo odlične omake. Enainštiridesetletni chef Chanyuth Chitprakorb kuha že 20 let, od tega v Sloveniji zadnjih sedem. Da si njegovi slovenski sodelavci ne bi lomili jezika, ga kličejo Nuk. Med klepetom je pojasnil, da je njegova najljubša jed riba na pari z limetino omako, od naših pa je izpostavil golaž, čeprav ni prepričan, ali je ta jed slovenskih korenin.



Začeli smo z elegantno penino bjana rose, ki je prinesla arome češnje, gozdne jagode in maline, prepoznali smo tudi plemeniti vonj po kvasovkah. Usta nam je napolnila spomladanska sadnost, ki se je nadaljevala v dolgem pookusu. Prava izbira za azijsko hrano, tako kot tudi osvežilno tajsko pivo singha z eksotičnimi sadnimi okusi. Osvežilne vietnamske zavitke v prosojnih riževih listih s hrustljavo zelenjavo in sladko-mineralnimi kozicami smo pomakali v domačo kislo-pekočo omako. Nežni domači azijski juhi z blagimi mesnimi kroglicami, ki jih pripravijo s steklenimi rezanci, sta dali konkretnost mlada čebula in okusna jušna osnova. Ocvrte tigraste kozice v hrustljavih japonskih drobtinah so postregli z dvema omakama.



Sojina nas je pustila precej ravnodušne, medtem ko je prijetno sladko-pikantna omaka dodala zapeljivo sočnost v ustih.



Chuty's stavi na dialog med kislim, sladkim, slanim in pekočim, pri čemer je vse uravnoteženo. Tako kot v Ščurkovem sivem pinotu, 2014: harmonično vino koncentriranih sadnih okusov in prijetnega citrusnega pookusa. Satay, marinirana piščančja nabodala, so bila presuha, saj je bilo meso tanko narezano, a zaradi mamljivega premaza, ki je na jeziku pustil sled pikantnosti, in zares odlične domače arašidove omake smo se hitro potolažili, k temu pa je pripomoglo tudi Ščurkovo vino, ki je podprlo kombinacije okusov.

Vrsta ponudbe: restavracija

hrana, vino: 8

postrežba: 8

cena/kakovost: 8

vtis skupaj: 8

Pad see ew, sveže pripravljene pečene riževe rezance z jajcem, smo naročili s piščancem – na tanko narezan se nam je spet zdel malček presuh. Zato pa so bili domači široki rezanci s hrustljavo zelenjavo odlični, še posebno ker smo zraven izbrali sauvignon Radivoja Lisjaka, 2015. V ustih se je izkazal še bolje kot na nosu, saj je poleg arom cvetja, akacije in dišavnic prinesel tudi pridih eksotičnega sadja. Aromatični sauvignon je za takšno hrano odlična izbira, zato jih na vinski karti azijske restavracije ni nikoli preveč, tako kot tudi ne renskega rizlinga ali suhega traminca.

Tudi k popečenim kozicam v domači omaki iz sveže zelenjave in začimb s popečenimi indijskimi oreščki in rižem bi se odlično prilegel kakšen polsuhi renski rizling, ki bi s svojo mineralnostjo podkrepil jed, a ga niso imeli na kozarec. Kozice v omaki z nežno pikantnostjo v pookusu so bile zelo posrečena kombinacija uravnoteženih okusov.



Lepljivemu rižu so pandan listi dali nežno zeleno barvo, postregli so ga s sladkim kosovim prelivom, zaradi sočnega in zrelega manga pa so se nam usta raztegnila v širok nasmeh. Crème brûlée iz mladega kokosa in pandan listov, zaradi katerih dobi azijski pridih, je drugačen od klasične izvedbe, všeč nam je bil tudi zato, ker ni bil presladek.



Priporočamo ljubiteljem eksotičnih okusov, lahke, a polne hrane.



Dobro je vedeti