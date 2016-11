Restavracija Bužinel, Plešivo

Pri Bužinelovih ni le terasa s pogledom za bogove, ampak tudi njihova filozofija morske ponudbe. Saj smo slutili, da bomo dobro jedli, tudi priporočili so nam jih že večkrat, a takšnega kulinaričnega presenečenja vendarle nismo pričakovali. Zato pa so Italijani, v Brdih ključna klientela, ta biser že zdavnaj odkrili in jim ni težko odšteti kakega evra več za res vrhunske krožnike.



Vse se je začelo leta 1992 v Medani, ko sta Katja in Elvis Bužinel tam odprla gostilnico, leta 2007 pa sta na Plešivem odprla ribjo restavracijo, v kateri strežeta svoja vina. Z vinogradništvom se je začel ukvarjati Elvisov ded Karlo, oče Cvetko pa je v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja vinsko zgodbo zastavil še bolj podjetno. Elvis je skupaj z ženo Katjo nasledil ljubezen do trte, vse bolj pa so se začeli posvečati tudi dobri hrani in morski zgodbi v osrčju Brd. Aprila prihodnje leto bosta praznovala že 25 let, kar sta življenje posvetila gostinstvu.



Začeli smo s penino karlo. Zaznamujejo jo chardonnay, modri pinot in rebula ter 36 mesecev na kvasovkah. Sadne arome, vonj po skorji kruha in izrazita mineralnost z dolgim, prijetnim sadnim pookusom še podčrtajo njeno eleganco. Eden od paradnih konjev je surovi morski krožnik; jadranski škampi, sicilijanski gamberi, kozice, brancinov karpačo, losos, tunov tartar, ostrige in dondole. Mineralnost penine je podprla čiste morske okuse, prijetna grenkoba v pookusu pa je bila protiutež sladkastim okusom. Lososa sami marinirajo v belem vinskem kisu in to mu je dalo zapeljivo svežino. Kombinacija Brd v kozarcu in morja na krožniku nas je navdušila!



V kozarec so nam natočili rebulo, 2015, zelo mineralno, elegantno vino z aromami rumenega sadja in citrusov, v ustih milo, celo bolj koketno kot na nosu. K njej so postregli kuhane hobotnico, sipo, sipina jajca, lososa ter bakala in sardone, marinirane v belem vinskem kisu. Hobotnica je bila mamljivo začinjena, mehka, a konkretna, sipa je navduševala z nežno mehkobo, kuhana sipina jajca pa smo jedli prvič v življenju. Izjemno voljna, še mehkejša kot sipa, so nas očarala, da s svojo nežnostjo ne bi bila prebleda, so jim dodali sušen paradižnik, olive, kapre. Bakala je napolnil nos in usta, sardoni in losos pa so se pri čistem okusu posameznih jedi prav tako dobro odrezali.

vrsta ponudbe: restavracija hrana, vino: 10

postrežba: 9,5

cena/kakovost: 9,5

vtis skupaj: 9,6

Sledile so kapesante, kanestrele in kapelunge na žaru, vrhunske školjke so bile izjemne. Kapelunge brez zrnca peska so navdušile z močnim okusom, kanestrele z omamno mineralnostjo in sladkobo, kapesante s pridihom karamelno-vaniljeve arome pa so prav tako očarale s preprostostjo priprave, a izjemnim maslenim okusom. Res vrhunska surovina! Cvetko, 2015, elegantni sauvignonasse, je z aromami cvetja in bele breskve, mandlja in kandirane limonine lupinice suvereno dopolnil vrhunski krožnik. Spoj hrane in vina smo razglasili za kombinacijo dneva!



Mojstrovinam iz čarobne malhe kar ni bilo videti konca. Školjke v beli buzari (pidoči, vongole, srčanke, lepotke, mušule) so bile spet mojstrsko pripravljene in vsaka je obdržala svoj okus. Kapo dol, buzara, dodelana z vinom, nas ni ubila s česnom. Tudi ta kombinacija z vinom je bila odlična, saj je vino držalo korak z močnejšim okusom školjk.



V rižoti z gamberi, štorovkami in domačo panceto bi lahko ugriznili v vsako zrno riža posebej, tako mojstrsko so jo skuhali in naredili spoj sladkobnosti gamberov, zemeljskih arom gob in dima pancete. Rižoto smo razglasili za najboljši krožnik dneva, a kaj, ko smo to naredili tudi za prejšnjega. In tistega pred njim... Zraven smo pili elvis belo, 2015, zvrst chardonnayja, sauvignona in rebule. Veliko, zaokroženo vino, ki ga lahko piješ namesto rdečega, polno sadnih arom in mineralnosti. V kozarcu je elvis ostal tudi pri testeninah s sesekljano rakovico v blagi pikantni omaki in se zaradi arom trave in začimb odlično ujel z rožmarinom. Rakovica je bila polna sočnega mesa, testenine pa spet vrhunske, saj so nas navdušile z vonjem, barvo in okusom.



Leta 2009 je bila pri Bužinelovih prva ledena trgatev v Brdih in ustvarili so prvo ledeno vino na Primorskem, imenovano ledana. Napolnili so 600 stekleničk. Na nos je prinesla arome medu, rozin, suhe marelice, vanilje, v ustih pa se je razkrilo izjemno bogato telo, polno sušenega rumenega sadja, fige z lepo kislino, ki daje ravnotežje tem bogatim aromam. Ledana je mineralna, zato zapeljuje s sladko-slanimi okusi. In čeprav smo za sladico zmazali bogato, ne presladko kremno rezino in kremni sladoled z gozdnimi sadeži, je bila že ledana sama po sebi sladica.



Elvis in Katja se zavedata, da je na njuni domačiji, kjer pomagata tudi dvojčka Jaka in Jure, medtem ko njun starejši brat Rok postaja prepoznavno ime na nogometnih zelenicah, še ogromno potenciala, predvsem za širitev vinske ponudbe, saj zdaj ponujata svoje vino. A z njim ustrezno pospremita krožnike, pripravljene s spoštovanjem do prvovrstne surovine in z veliko občutka za harmonijo.