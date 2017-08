Restaurant Monte, Rovinj

Monte je restavracija v rojstni hiši Danijela Đekića in njegove nizozemske žene Tjitske tik pod znamenito rovinjsko cerkvijo svete Evfemije – a zadnje čase je med sladokusci skoraj bolj znan od cerkve! "Odkar nam je Michelinov vodnik v začetku leta prisodil zvezdico, smo rezervirani za nekaj tednov naprej," pravi Danijel, a njegova ekipa, 16 ljudi v kuhinji in strežbi, restavracija pa sprejme 42 gostov, ne kaže nobene utrujenosti!



Degustacijski meni se začne s pozdravi iz kuhinje: listnato testo z olivami in aromatičnimi zelišči, lolipop iz cipres in smrekov biskvit, ki prekriva brezalkoholni džintonik ter domači jogurt, solata iz paradižnikov in jajčevcev ter pena iz origana. "Poklon istrski zemlji in avtohtonim rastlinam," pojasni Tjitske, medtem ko postreže tudi s tremi vrstami domačega kruha, oljčnim oljem, maslom in solnim cvetom, sommelier pa ta čas za dobrodošlico natoči Bibichevo penino brut. Vinar iz Plastova pri Skradinu je na prestol postavil sorto debit, ki menda prihaja iz italijanske Puglie ali celo iz Turčije, grozdje pa za penino trga en mesec prej, kot to običajno naredijo Dalmatinci. Super uvod torej, kot se za Michelinove zvezde tudi spodobi!

Potem smo skočili v konzervo tuna. V treh oblikah, od katerih nas je najbolj navdušil tatarec. Veraldin rose 2016 družine Visintin iz Kršina pri Brtonigli je bil odlična spremljava: iz refoška, crispy, hrustljav, kot bi rekli Angleži.



Ko so v kozarce natočili morda najboljši nebarikirani istrski chardonnay letnika 2015, iz kleti Meneghetti iz Bal, prav nič lakiran, izrazito svež, slamnato rumen, z aromami zelenega jabolka, citrusov, breskev in ananasa, so se na krožniku družili morje in gore; na vrhu škamp z musom iz korenčka in rakov, na dnu pa je ton dajal poletni črni istrski tartuf.

Ocena okusojedcev vrsta ponudbe: restavracija hrana, vino: 10 postrežba: 10 cena/kakovost: 10 vtis skupaj: 10

Z naslednjim krožnikom smo plavali v morju: brancin, kapesanta in sipa, ki jih je spremljala nežna cvetačna krema z algami. In če je bil na krožniku tris, je bila v kozarcu zvrst kar petih vin: eden najbolj znanih slavonskih vinarjev Ivan Enjigi namreč v svojem belem venju združi laški in renski rizling, sauvignon, sivi pinot in traminec. Kljub pozni trgatvi in kar štiriletnemu zorenju, preden gre v steklenice, gre za neverjetno suho vino.



Iz morja smo se premaknili na istrske pašnike, od koder je prišla nežna jagnjetina, ki so jo spremljale motovunske gobe, pa zelena in rdeča pesa, v kozarcu pa istrianac 2008, istrski teran, ki je pet let odležal v velikih sodih v kleti Roxanich v istrskih Kosinožičih.



Sledila je hruškina metamorfoza – s praženimi lešniki in belo čokolado, znamenitim italijanskim zabaionejem ter domačimi maslenimi keksi, ki jih po nizozemskem receptu peče Tjitske. Ter momjanskim muškatom, polsladkim vinom letnika 2016 z 12 % alkohola morda najbolj znanega istrskega vinarja Kozlovića (Vale pri Momjanu).



Res, vrhunsko doživetje, prava esenca okusov, kot jih kombinira Đekićev Monte.



In kaj so postregli vegetarijancu? Po grižljajčkih paradižnikovo juho s kuskusom, skuto in bloody mary, potem raviol, polnjen s koprivami in omako iz istrskih gob, tartufa in pinjol, čez krožnik pa so pri mizi nastrgali črni tartuf. Potem je bila tortica iz jajčevcev, paradižnikovega pesta in mocarele ter suhega kvasa z mediteranskimi zelišči. Sledile so ocvrte gobe s pozlačenimi mandlji ter datlji s kapucinkami in geranijami.

Dobro je vedeti