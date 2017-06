Recept: zelenjavni narastek

Maja Nagode skupaj s sestro Leno skrbi za spletno mesto Dom brez odpadkov. Tu se zbirajo koristni nasveti o tem, kako in kje lahko kupimo živila brez embalaže, zraven pa se najde še kup napotkov, kako lahko sami izdelamo čistila, kaj lahko nastane iz odsluženih kavbojk in še in še. Seveda med zbranimi nasveti, ki spremljajo življenje brez odpadkov (v tujini označenem s pojmom zero waste), ne manjka kuharskih receptov. Danes tudi zaradi tega, ker se je pred kratkim končal teden nezavržene hrane, objavljamo Majin recept za zelenjavni narastek. Lahko ga prilagodimo tako, da vanj pospravimo še kak kos zelenjave, ki na pol pozabljen čaka nekje na dnu hladilnika.

Sommelierka Mira Šemić k zelenjavnemu narastku z maslom in jajci priporoča sauvignonasse ali sveži (nebarikirani) chardonnay.

Kako lahko poskrbimo za manj odpadkov?

Maja Nagode pojasni: »Cukinke, paprika in korenje so kupljeni v trajnostni vrečki. Por in peteršilj sta z vrta. Maslo in mleko je dostavil kmet v moji stekleni embalaži. Jajca je pripeljal kmet in jih dal v mojo škatlo. Sončnično olje mi je nalil kmet v mojo steklenico. Sir in parmezan sem kupila na tržnici in dali so mi ju v moje posodice. Moko mi je kmet nasul v moj žakelj. Le sol je kupljena v papirnati embalaži.«

Za 4 osebe:

1 bučka (cukini)

1 por

1 rdeča paprika

1 večje korenje

3 jajca

1 dl mleka s smetano

20 dag naribanega sira

žlica naribanega parmezana

1 do 2 žlici moke

malo masla

olje

sol

poper

Por in papriko narežemo na koščke. Bučko in korenje naribamo. Vse prepražimo na malo olja. Odstavimo z ognja in dodamo nariban sir, parmezan, jajca, sol in poper, mleko s smetano in moko. Pekač namažemo z maslom in vanj stresemo maso. Pečemo na 180 stopinjah 30 minut. Povrhu posujemo peteršilj in postrežemo ob skledi zelene solate.