Recept: veganski ričet

Za približno 6 oseb

malo oljčnega olja

1 šalotka, nasekljana

1 strok česna

200 g ješprenja

zavitek dimljenega tofuja, narezanega na manjše kocke

1 por, narezan na kolobarje

2 korenja, narezana na koščke

pol gomolja zelene, narezane na koščke

1 pastinak, narezan na koščke

pol gomolja rumene kolerabe, narezan na koščke

približno liter zelenjavne jušne osnove (ali vode)

sol po okusu

ščep popra v zrnu

ščep timijana

lovorjev list

šopek peteršilja

1 skodelica suhega rdečega fižola

večji ščep suhih gobic (po želji) Ješprenj in fižol ločeno čez noč namočimo v vodi.



Fižol kuhamo v sveži vodi približno 50 minut oziroma toliko, da je mehak. Polovico kuhanega fižola odcedimo ter pustimo celega, polovico ga spasiramo.



V posodo za kuhanje pokapljamo malo oljčnega olja, na katerem popražimo šalotko, da postekleni, in strok česna, da spusti malo vonja. Pazimo, da nam ne počrni.



Čebuli najprej dodamo ješprenj in dimljen tofu. Nato dodamo na koščke narezano zelenjavo, še malo popražimo in zalijemo z zelenjavno jušno osnovo oziroma vodo. Začinimo in kuhamo približno pol ure.



Na koncu dodamo še spasiran in cel kuhan fižol ter gobice. Kuhamo še 15 minut, da je okusi dobro prepojijo. Po potrebi še dodatno zalijemo s tekočino.



Ričet naložimo v servirne skodelice in po želji posujemo s sveže sesekljanim peteršiljem.



Kuharica tedna svetuje: »Zraven se najbolj prileže domač kruh s semeni.«