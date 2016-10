Recept Jane Koteske: frtalja s šampinjoni

Verjetno ste ta mesec že opazili obraz Jane Koteske. Diplomirana notranja oblikovalka je ambasadorka projekta Roza oktober, ki sta ga zagnala podjetje Hofer in združenje Europa Donna. Jana Koteska je ambasadorka projekta, ker je aktivna članica omenjenega združenja, ki že skoraj dvajset let ozavešča slovensko javnost o raku dojk. »Pred skoraj sedmimi leti sem zbolela za rakom dojk in v nekaj mesecih uspešno zaključila zdravljenje,« pojasni mlada sogovornica, ki sicer ustvarja blog, v katerem se osredotoča tako na kreativne ideje za dom kot tudi na modne namige. Prizna, da je njeno področje moda, in ne kuhanje, a hkrati z nasmeškom doda: »Za šampinjone raziskave kažejo, da vsebujejo koristne snovi, ki lahko pripomorejo k preventivi raka dojk. Ko so na mojem krožniku šampinjoni, so skoraj vedno pripravljeni z jajci.«

Jajca so na vrhu liste sestavin, težavnih za kombiniranje z vinom, ker pokrijejo brbončice na našem jeziku. Zato sommelierka Mira Šemić k temu krožniku priporoča vina višje kisline, da operemo jezik: suho peneče se vino, beli in sivi pinot, ne barikirani chardonnay in sveži renski rizling.

Frtalja s šampinjoni

Za 2 osebi:

300 g šampinjonov

1 čebula

1 strok česna

100 g pancete

2 žlici sončničnega olja

6 bio jajc

muškatni orešček

šopek peteršilja

30 g nastrganega italijanskega trdega sira

sol, poper

Šampinjone očistimo in jih narežemo na koščke. Čebulo in česen nakockamo ter ju skupaj z na trakce narezano panceto prepražimo na vročem olju. Dodamo še šampinjone, popečemo, solimo in popramo, nato pa maso stresemo v okrogel ognjevarni pekač.



Jajca stepemo, začinimo z muškatnim oreščkom, solimo, popramo ter jim primešamo sesekljan peteršilj. Šampinjone v pekaču prelijemo z jajčno mešanico in vse skupaj približno 12 minut pečemo v spodnjem delu pečice, ki smo jo segreli na 190 stopinj Celzija (oziroma 170 stopinj, če pečemo s funkcijo kroženja vročega zraka).



Po šestih minutah frtaljo potresemo z nastrganim trdim sirom in damo v pečico še za 6 minut.