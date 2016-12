Recept: File brancina Fonda na kremni čičeriki s pestom iz rukole

File brancina Fonda na kremni čičeriki s pestom iz rukole Za 2 osebi: 1 kg brancina Fonda

300 g kuhane čičerike

1/2 čebule

1 korenček

50 g stebla zelene

0,2 l oljčnega olja

100 g rukole

sol

poper Brancina filiramo in mu odstranimo kožo. Fileje solimo in popramo ter jih zvijemo kot rulado od repa proti glavi. Tako pripravljene fileje zvežemo s kuhinjsko vrvico, da se med peko ne odvijejo, ter jih postavimo na pekač, ki smo ga prej namazali z oljčnim oljem. Nasekljamo čebulo, korenček in zeleno ter vse skupaj prepražimo na oljčnem olju. Dodamo kuhano čičeriko in zalijemo z zelenjavno juho ali vodo ter kuhamo 30 minut. Na koncu čičeriko solimo in popramo ter s paličnim mešalnikom zmiksamo v gladko kremo. Fileje ribe postavimo v pečico na 200 stopinj C in pečemo od 15 do 20 minut. Ko je riba pečena, ji odstranimo vrvico, na krožnik namažemo čičerikino kremo in na njo položimo fileje. Na koncu poljubno pokapljamo s pestom rukole, ki smo ga pripravili tako, da smo zmiksali rukolo, oljčno olje, sol in poper. * Recept je pripravil Janko Franetič iz portoroške restavracije Rizibizi.