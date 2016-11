Recept: domači fuži s škampi in lisičkami

"Po končani srednji šoli v Radencih sem na kuharsko pot krenil v Gradu Podvin. Objekt je zdaj žal že vrsto let zaprt, a tedaj je bil Grad Podvin prestižna lokacija. Kako elitna lokacija je bil, pove tudi odločitev begunjskega Elana, ki je stoto zmago proslavil ravno tam. Spomnim se, da smo tedaj kuhali za svetovno smučarsko elito, saj so bili med gosti odlični smučarski asi, kot so Armin Bittner, Mateja Svet in mnogi drugi. Pozneje sem delal še mnogokje – tako v kuhinjah odličnih avstrijskih in italijanskih hotelov kot tudi v znani Gostilni Avsenik v Begunjah na Gorenjskem," nam le nekaj postaj na svoji kuharski poti našteje Milovan Poplašen. Zadnji dve leti kuha v Podbrezjah, kjer ljubitelje ribjih jedi že vrsto let pričakuje uveljavljena Restavracija Tabor. Izkušeni Milovan je za Okuse pripravil preprosto, a hkrati zelo imenitno jesensko ribjo jed.

Za 4 osebe:

600 g svežih fužev

1 kg celih škampov (lahko tudi 400 g očiščenih repkov škampov)

150 g lisičk

1 glavica česna (drobno sesekljan)

1 manjša čebula

1 dl belega vina

1 jušna žlica paradižnikovih pelatov (kocke)

0,5 dl oljčnega olja

0,5 l sladke smetane

1 čajna žlička sesekljanega peteršilja

sol, poper

Škampova osnova:

1 korenček

1 drobna čebula

1 vejica peteršilja

lupina in glava škampov



Najprej očistimo škampe, prihranimo 4 za dekoracijo. Iz glav in lupine skuhamo škampovo osnovo. To skuhamo posebej, uporabimo pa jo za zalivanje omake. Osnovo pripravimo tako, da v pol litra vode približno pol ure kuhamo za osnovo navedene sestavine.



V ponvi segrejemo oljčno olje, na katerem prepražimo nasekljano čebulo, dodamo še sesekljan česen in pražimo le nekaj sekund, da česen zadiši. Dodamo škampovo meso in lisičke. Na hitro popražimo, da izpari voda. Dodamo paradižnikove kocke. Še malo podušimo in zalijemo z belim vinom in malo škampove osnove. Dodamo sesekljan peteršilj, sol in poper po okusu.



Pustimo dve ali tri minute, da povre, dodamo sladko smetano in vmešamo domače fuže, ki smo jih skuhali v slanem kropu. Čas kuhanja fužev je odvisen od želje posameznika.

Malvazija, sauvignonasse, beli pinot so vina, ki se ljubijo z morskimi sadeži, pripravljenimi na vse načine, priporoča sommelierka Mira Šemić. Za ljubitelje rdečega vina pa bo zaradi dodanega paradižnika dobra spremljava barbera, sangiovese ali merlot z bolj mrzlih območij.