Recept: Čokoladna torta (LCHF)

Pred dvema desetletjema je Kranjčanka Nataša Mohar Mustafa v domačem mestu odprla slaščičarno. Kraljevi mignon, ki domuje v pritličju enega od blokov v kranjskem naselju Planina III, je v vseh teh letih postal znan predvsem zaradi okusnih, a tudi lepo okrašenih tort, ki nastajajo pod spretnimi rokami slaščičarke. To pomlad pa je, skorajda po naključju, Nataša v gorenjski metropoli zaslovela predvsem zato, ker je med redkimi slaščičarkami v mestu, ki so se lotile letos skrajno modnih sladic LCHF. Te štiri črke v grobem označujejo način prehranjevanja, ki se ogiba ogljikovim hidratom in sladkorju, tak način prehranjevanja pa nekateri viri imenujejo tudi keto(nska) dieta.

»Dostikrat za tiste, ki imajo različne alergije, pripravimo sladice brez jajc, brez mleka, brez moke in podobno. Nato je moj mož, ki je kuhar, enkrat po načelih LCHF pripravil zelo lepo tortico.Malo za šalo sem jo fotografirala, objavila na facebooku. Usul se je plaz komentarjev in jasno je bilo, da takšne sladice Kranjčane še kako zanimajo. Zdaj imamo vsak dan pripravljene tri, štiri okuse takšnih tortic,« pravi Nataša Mohar Mustafa, ki je za Okuse zapisala recept za eno od svojih najbolj popularnih tortic ta hip.

Sommelierka Mira Šemić k čokoladni torti priporoča sladko rdeče vino, likerska vina, kot je tawny ali starani portovec ali italijanska marsala.

Za 12 kosov:

Testo:

7 jajc

120 g zmletih mandljev (ali razmaščene mandljeve moke)

120 g eritritola (ali sukrina)

2 žlici grenkega kakava

1 žlička pecilnega praška



Nadev:

200 g čokolade z vsaj 70-odstotnim deležem kakava

600 ml sladke smetane

Preliv:

100 g čokolade (takšne, kot zgoraj)

30 ml olja



Rumenjake ločimo od beljakov. Polovico sladila brez kalorij (eritritola ali sukrina) dodamo v beljake, polovico v rumenjake. Ločeno zmešamo. V sladkan sneg previdno dodamo zmešane sladkane rumenjake in še mandljevo moko, v katero smo vmešali pecilni prašek in kakav. Maso prelijemo v namaščen modelček (premera 24 centimetrov). Pečemo v pečici, ogreti na 165 stopinj Celzija, približno 35 minut. Ohladimo, razrežemo.



Sladko smetano živalskega izvora na polovico zmešamo. Nato vmešamo stopljeno, še vročo čokolado. Ohlajeno polovico torte premažemo z nadevom, povrh položimo drugo polovico. Postavimo v hladilnik za vsaj tri ure.



Prelijemo z oblivom, ki ga pripravimo tako, da smo nad vodno kopeljo raztopili 100 g čokolade, ki smo ji dodali olje.



Ohladimo, postrežemo.