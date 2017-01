Recept: čičerkina juha

Devetnajstletna Jeseničanka Tija Klincov se je prejšnji mesec z mednarodnega kulinaričnega tekmovanja v Abu Dabiju vrnila s srebrno medaljo. Tja se je podala pod okriljem Kulinarične akademije Slovenije, njen mentor pa je bil legendarni Jožef Oseli.

Prav on je najstnici dal nekaj namigov za pripravo juhe, predstavljene na tej strani. In čeprav je na omenjenem tekmovanju kuharica tega tedna pripravila ribo, za Okuse pa je na krožnik nalila čičerkino juho, se njena kulinarična ljubezen skriva nekje drugje: »Najraje pripravljam sladice. Ko sem prvič pripravila orehovo potico, sem ugotovila, da se v kuhanju in slaščičarstvu skriva moja prihodnost.«

Trenutno Tija Klincov ustvarja v kuhinji kranjske gostilne Krištof, kjer ekipo vodi mojster Uroš Gorjanc.



Za 6 oseb 45 g masla 30 g sesekljane čebule 60 g stebelne zelene 1 jabolko 1 korenje 1 zelena paprika strok sesekljanega česna 30 g moke 30 g karija četrt žličke mešanice mletega ingverja, cimeta in kurkume 1,25 l piščančje juhe 400 g čičerke 400 g paradižnika (pelati) sol sok polovice limone lovorjev list sesekljan peteršilj 175 g jogurta



Na maslu prepražimo nasekljano čebulo. Dodamo česen, premešamo in dodamo še narezano zeleno, jabolko, korenje, papriko. Malo popražimo.



Posujemo z moko in rahlo prepražimo, dodamo začimbe, čičerko in paradižnik. Zalijemo z juho ter dodamo še druge sestavine, razen peteršilja in jogurta.



Pokuhamo na rahlem ognju.



Odstranimo lovorjev list in zmešamo s paličnim mešalnikom.



Preden postrežemo, v juho vmešamo jogurt in peteršilj, ki ga lahko dodamo tudi, ko je juha že nalita v krožnike.