Rdeče, ki te ljubim rdeče

Čeprav valentinovo tesno povezujemo z naravo, kmečkimi opravili in številnimi legendami, je 14. februar od globalizacije naprej tudi za nas predvsem dan zaljubljencev. Trgovske police so prepolne srčkov, ljubkih plišastih igrač in romantično obarvanih slaščic, cvetličarji si veselo manejo roke, saj bodo prihodnji teden prodali skoraj toliko vrtnic kakor vse preostale dni v letu skupaj, dogajanje pa ima skupni imenovalec: rdečo barvo.



Rdeča je barva ljubezni, je barva krvi in torej barva življenja, a ne pozabimo, rdeča je tudi barva strasti, zato je na dan ljubezni nikakor ne sme manjkati. Niti na krožniku: če boste svojega izbranca za valentinovo raje razveselili z izvirnimi jedmi namesto s kupljenim darilcem, vam bomo pomagali z nekaj zanimivimi predlogi. Težava je seveda ta, da rdeče, ko govorimo o svežem sadju in zelenjavi, v tem času ni ravno na pretek, zato se boste morali sprijazniti tudi s čim zamrznjenim ali uvoženim, če ne želite jesti samo rdeče pese ali pa krvavo postreženega mesa ter vsega zalivati z rdečim vinom. Tudi rdeči fižol namreč, roko na srce, ni ravno romantično živilo. Pa si poglejmo.



Malinov koktajl je izjemno romantična dobrodošlica, ki bo sladko napovedala večer, poln presenečenj. V razredčen malinov sirup dodajte merico likerja črnega ribeza in merico vodke ter poškropite z limeto in rob kozarca okrasite z malino. Za še slajši okus po robu kozarca potresite temno čokolado, pri brezalkoholni različici pa opustite vodko in liker ter ju nadomestite z ananasovim sokom in žličko rjavega sladkorja. Za predjed ponudite solato iz treviškega radiča, poljubnih zelišč in ovčjega sira, malce pokisajte in pokapljajte z oljčnim oljem, želodec in srce se bosta zanesljivo prebudila! Ker na dan ljubezni ne sme manjkati jedi, ki se jih uživa brez pribora, torej morata partnerja drug drugega hraniti z rokami, pripravite popečene svitke iz rdečih paprik, polnjene s skuto in zabeljene z balzamičnim kisom. Nadaljujte s predjedjo iz rdeče kvinoje in rdečega basmati riža, ki jima dodajte rukolo in pinjole ter vse skupaj zabelite s svežim pomarančnim sokom, druga možnost pa so peresniki, obarvani s sokom rdeče pese in zabeljeni z balzamičnim kisom, nekaj kapljicami rdečega vina in okrašeni z baziliko.



Večerja naj se nadaljuje z morjem: privoščite si nadevanega jastoga, ki ga napolnite s koščki parmezana in zdrobljenimi krekerji. Zdaj pa glavna jed: postrezite govejo pečenko, ki naj bo na sredi sočna in rožnata, z jurčki v vinski omaki, zraven pa ponudite kozarec rdečega vina.



Če smo začeli z malinami, lahko z njimi tudi zaokrožimo romantični večer: čokoladna torta z malinami bo zanesljivo pika na i. Da bo večerja resnično uvod v noč, polno strasti, naj se konča s še enim razvajanjem z rokami: partnerja naj drug drugega hranita s sočnimi jagodami, oblitimi s čokolado, le kdo bi si želel več!