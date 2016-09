Rdeča pravljica razkošnega okusa

Eden zgodnejših receptov je bil objavljen v teksaškem časopisu amarillo Globe Time leta 1960. Uči, da je za barvanje treba uporabiti štiri žlice živilskega barvila.

Čeprav so na začetku ugotavljali, zakaj je rdeče barve, je torta postajala vedno bolj priljubljena. Najbolje je bilo to opisano v reviji Saveur Magazine, kjer so jo poimenovali čista južna drama, kar kaže nasprotje med temno rdečo bravo testa in svetlečo belo kremo.



Gladka tekstura testa



Svilnata tekstura testa mora biti gladka, in ne puhasta, vlažna, vendar nikoli gosta. Za res mehko testo moramo dodati večji delež maščobe kot v običajno pecivo, in ta maščoba mora biti maslo.



Če poskusimo z mešanico rastlinskega olja in masla, bomo ugotovili, da okus ni pravi. Da dobimo rdečo barvo, večina receptov priporoča kombinacijo kisa in pinjenca. Kisle sestavine ne pomagajo samo uravnotežiti bogastva masla. Zaradi reakcije s sodo bikarbono se ustvarijo mehurčki, s čimer se testo dodatno prezrači.



Nekateri namesto pinjenca uporabljajo kislo smetano, vendar lahko s tem testo postane preveč gosto, namesto sode bikarbone pa pecilni prašek. Ker ta že vsebuje kislino, se lahko zgodi, da je okus nekoliko čuden. Zato marsikdo pravi, da je najboljša kombinacija obojega, torej sode bikarbone in pecilnega praška.



Ah, ta rdeča barva



Značilna rdeča barva torte je lahko manjši problem, a le dokler ne ugotovimo, kaj nam je všeč. Rdečo lahko dobimo s kombinacijo pireja rdeče pese in rdečega vina, a Felicity Cloake, avtorica članka, v katerem išče popolno žametno rdečo torto, se s tem ne strinja.



Rdeča pesa da namreč torti svoj okus, ki naj ne bi bil najboljši. Zato ugotavlja, da brez umetnih barvil živil, ki morajo biti profesionalna in jih brez težav kupite na spletu, žal ne bo šlo.



Rdeča žametna torta mora namreč biti kričeča. Nekaj pozornosti je treba nameniti tudi kakavu. Večina receptov zahteva takšnega, ki je predelan s tako imenovanim nizozemskim procesom, ki nevtralizira njegovo kislost. A brez skrbi, skoraj ves kakav v Evropi je obdelan tako.



Kakšna krema?



Modernejši recepti za pripravo torte rdeči žamet običajno priporočajo v Ameriki najbolj priljubljen kremni sir, čeprav pravi poznavalci torte nad tem niso najbolj navdušeni. Zato so jim bolj pri srcu starejši recepti, po katerih segrejemo mešanico sladkorja, moke in mleka, dokler se zmes ne zgosti, nato pa z dodanim maslom obogatimo okus.



Res je več dela kot s kremnim sirom, vendar se splača. Okus lahko še dodatno izboljšamo. Seveda obstaja več različic raznih dodatkov, kot na primer vino in rdeči pomarančni sok.



Ali pa maslo, rumenjaki in sladkor z dodatki rozin in orehov, a navadna vanilja je le bolj tradicionalna.



Kakor koli že, poskusimo lahko različne različice priprave torte, na koncu pa se odločimo za tisto, ki nam po okusu najbolj ustreza. V nadaljevanju vam tako ponujamo recept za eno od njih.