Razvajanje z okusi morja

Surova ribja uvertura



Za porcijo potrebujemo 3 srednje velike jadranske škampe, 3 školjke dondole (ladinke), eno strunjansko ostrigo in srednje velikega brancina za karpačo.



Brancina začinimo z oljčnim oljem, sokom limone in pomaranče, granatnim jabolkom, mešanico črnega in rdečega popra ter na koncu pokapamo s kostanjevim medom. Ta je med vsemi medi najbolj aromatičen in najmanj sladek. Z začimbami raje skoparimo, saj mora največ okusa dati brancin. Poleg priporočajo malvazijo korenika, ki je lani dobila zlato medaljo na vinskem sejmu v Gornji Radgoni.

Ravioli po strunjansko



Testo za raviole v osnovi zamesimo iz 1 kg moke, 8 jajc in malo soli. V Primorki dodajo tudi graham moko, alge spiroline ali črnilo sipe.



Testo se razvalja na debelino 0,5 cm in po polnjenju z nadevom se ravioli kuhajo 20 minut. Nadevi so različni, tako da so na krožniku v porciji od nežnejših okusov do nekoliko bolj intenzivnih. Za nas so pripravili štiri, ki so jih nadevali s svežim kravjim sirom kraške kmetije Zidarič, z ohrovtom, jurčki in domačim radičem s skuto. Vse okuse je povezala omaka iz gamberov in divjih špargljev, povrhu pa so dodali še malo domačega ocvrtega radiča. Poleg ponudijo nekoliko zahtevnejšo malvazijo kmetije Rodica letnik 2014.

Mousse iz bele čokolade



Moussu iz bele čokolade so dodali okus žajblja in malin, sorbet iz refoška pa kot običajno ni v poltekočem stanju, ampak je bolj kompakten, skoraj kot sladoled. Za osvežitev so za podlago dodali nasekljane orehe, lešnike in pistacije, za dodaten okus in dekoracijo pa še bezgov cvet in malo sveže mete ter melise. Poleg se prileže Cigojeva sladka malvazija 2012, ki so jo na festivalu malvazij v Portorožu sommelierji razglasili za najboljše sladko vino.