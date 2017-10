Puklavec Family Wines: vinski mošt, 2017

Danes v središče izjemoma postavljamo mošt, ne vino. Zakaj? Preprosto zato, ker se zelo lepo poda k zapeljivim jesenskim krožnikom, kakršni so te dni zelo mamljive kostanjeve jedi in še dehteče topli jabolčni zavitki.

S posebnim postopkom vinskemu moštu ustavijo fermentacijo s tem, da ustvarijo temperaturni šok.

Beli vinski mošt so začeli v osrčju Ljutomersko-Ormoških goric točiti v plastične steklenice, na las podobne steklenim. Že pred nekaj tedni je takšne plastenke napolnil beli jesenski posebnež, ki temelji na aromatični sorti muškat otonel, v teh dneh pa se je svetlemu moštu premierno pridružil še rdeči vinski mošt, ki sloni na rdečih sortah iz Ljutomersko-Ormoških goric.

Tam pravijo, da je treba »za dober mošt izbrati optimalen čas trgatve in v kleti skrbno ravnati z grozdjem in grozdnim sokom. S posebnim postopkom vinskemu moštu ustavijo fermentacijo s tem, da ga ohladijo na nič stopinj Celzija ter ustvarijo temperaturni šok, zaradi katerega ga lahko stekleničijo.«

In zdaj še skok iz najnovejšega, z rdečim moštom obarvanega poglavja na začetek vinske zgodbe. Ta sega v leto 1934, ko je začel Martin Puklavec pisati družinsko vinsko zgodbo. Za klet, ki je letos praznovala 50-letnico, od leta 2009 spet skrbi družina Puklavec. Njihova vina so zdaj razdeljena v štiri linije: v prvi so sveža sadna vina Puklavec & Friends, nato so tu dobro znana vina Jeruzalem Ormož, sledita liniji Estate Selection in ekskluzivna vina Seven Numbers, ki predstavljajo edinstveno dediščino družine Puklavec.