Pubeci znova razveselili naše bralce

Lansko uspešno zgodbo sodelovanja organizatorjev projekta Pubec in časnika Slovenske novice smo ponovili tudi letos. Nagradna igra je potekala decembra, srečni nagrajenci pa so oziroma še bodo mlada štajerska vina degustirali do konca januarja, poleg degustacije, ki jih bo zagotovo vsaj malo pogrela, si bodo ogledali tudi vinske kleti. Prvi nagrajenci so prišli na vrsto že minulo soboto, ko so jih snežinke pospremile do domačije Vinogradništva Mulec in v Hišo vina Doppler.



Prva leži v osrčju Slovenskih goric in se ponaša z več kot stoletno tradicijo pridelave izjemno kakovostnega vina, o čemer se je prepričal nagrajenec Danijel Šafarič. V Hišo vina Doppler, ki jo najdemo med šentiljskimi griči in Pesniško dolino, se je odpravil Beno Brunec s prijatelji, ki so si tam privoščili pravi moški večer. Občudovali so novo, moderno klet, ki leži pet metrov pod zemljo in v kateri domujejo vina, katerih grozdje je dozorevalo na devetih hektarjih vinogradov. Prevladujejo bela, pretežno sveža: sauvignon, muškat ottonel, traminec, oba rizlinga ter šipon, chardonnay je namenjen za penino. Rdeči sorti, zweigelt in modra frankinja, sta namenjeni za rose in za zorenje v sodčkih barik.



Dan pozneje so med štajerske griče odpotovali nagrajenka Anja Majcenič, ki je nagrado, obisk kleti Vina Falot, delila s svojim partnerjem in družino, ter Marko Šori, ki se je pustil razvajati v kleteh Vina Jamnik. Vinsko trto blagovne znamke Falot pridelujejo na Svečini. To je eden najbolj prominentnih vinorodnih krajev na Štajerskem, kjer so lege najbližje predalpskemu prostoru, zaradi česar grozdje na prisojnih strminah zori s počasnim tempom, kar je ključnega pomena za tvorbo najbolj finih arom, po katerih so znana svečinska vina.



Vina Jamnik, prav tako s Svečine, so plod znanja in vdanega dela družine Jamnik, ki že pol stoletja prideluje kakovostna, vrhunska in predikatna vina iz grozdja vinogradov najboljših sončnih leg svečinskih goric v neposredni bližini avstrijske meje. Vino dozori v lastni kleti, v kombinaciji lesene in nerjaveče posode. Ponudba zajema značilne sorte štajerskega vinorodnega območja, ki so na voljo v pokušino in prodajo skozi vse leto v prijetnem ambientu domače kleti.