Pubeci razkazali domačije in vinske kleti

Nekaj štajerskih vinarjev, ki pridelujejo mlado vino in predstavljajo blagovno znamko mladih vin Pubec, je tudi minuli konec tedna gostilo nagrajence nagradne igre Slovenskih novic. Ti so uživali ob dobri vinski kapljici in hrani. Sobotno popoldne so nagrajenci preživeli v družbi dveh vinarjev. Darja Kukovičič je s prijatelji obiskala vinogradništvo Gaube, kjer jim je domačijo, delo na njej in vinsko klet razkazal mladi vinar Patrik, nagrajenka Sabina Kolednik pa se je s svojo družbo odpravila na domačijo Valdhuber iz Svečine.



Vino Gaube je družinsko posestvo v Špičniku pri Svečini pod znamenito srčkasto cesto. Na njem obdelujejo osem hektarjev vinogradov in so znani predvsem po svežih vinih, čeprav so zadnja leta na trg poslali tudi linijo zorenih vin Kaspar. Grozdje pridelujejo z obilo ročnega dela v vinogradu, saj si prizadevajo obdržati primarne arome grozdja ter s tem sortnost v vinu.



Vina Valdhuber domujejo v idilični vasici Svečina na obronkih Slovenskih goric ob državni meji z Avstrijo, kjer stojita nova vinska klet in turistična kmetija družine Valdhuber. To je kmetija, kjer je vinarstvo način življenja in kjer pridelujejo vina, ki jih odlikujejo sadnost, svežina, mladost in eleganca. Leta 2013 so uspešni vinski zgodbi dodali še turistično kmetijo. Poleg možnosti nastanitve želijo gostom ponuditi lokalne in sezonske jedi v družbi odličnih vin.



Nedelja je prav tako minila v znamenju obiskov nagrajencev pri vinarjih. Obiskovalci so si ogledali klet Vinarstva Kupljen, Vina Kupljen Jeruzalem - Svetinje in Vina Pungračič. Prvega je obiskala družina Majcenič, ki jo že poznamo. Očitno imajo srečo v genih. Izžrebali smo namreč tako Cvetko Majcenič kot njeno hčer Anjo, ki je v svoji nagradi uživala pred nekaj tedni. Marjan Dora je s prijatelji obiskal Vino Kupljen Jeruzalem - Svetinje, Tomas Rožman, znan mariborski frizer, pa je prosto popoldne preživel v Zavrču, na turistični kmetiji Pungračič.



Obiski so se torej začeli pri Vinarju Kupljenu, kjer imajo na 45 hektarih zemlje zasajenih 160.000 vinskih trt in prav vse grozdje predelajo v vino, ukvarjajo pa se še s turizmom. Poleg pokušanja vin se je pri njih mogoče okrepčati s prleškimi mesnimi dobrotami in specialitetami iz krušne peči.



Vinsko posestvo Kupljen iz Jeruzalema - Svetinj je družinska vinska klet Sama Kupljena, ki z ženo Lidijo nadaljuje in nadgrajuje vinsko tradicijo. Vinsko zgodbo je začel že pokojni oče, pionir slovenskega zasebnega vinogradništva Jože Kupljen. Posestvo stoji v osrčju Prlekije, na stoletja priznanih in prestižnih vinogradniških legah jeruzalemsko-ormoškega vinorodnega okoliša, na 18 hektarjih pa pridelajo okrog 70.000 steklenic vina na leto.



Nedeljska druženja pri štajerskih vinarjih so se zaključila v Zavrču, na kmetiji Pungračič. Njihovi vinogradi se razprostirajo na 14 hektarjih, vina pa zorijo v domači kleti, kjer je tudi sodoben degustacijski prostor.