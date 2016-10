Prosena kaša iz pečice

Pripravimo, preden začnemo:



ribežen, okroglo glineno posodo, primerno za pečenje.

Sestavine



Testo:

300 g prosene kaše

pest rozin

4 žlice sladkorja

100 g lešnikov

4 večja jabolka

pol žličke cimeta

200 ml riževe smetane

žlica sladkorja

Kako se lotimo?



1. Proseno kašo dobro operemo pod vročo vodo in odcedimo. Stresemo jo v skledo, prelijemo s toliko vroče vode, da je pokrita, in rahlo posolimo. Kuhamo, da se zmehča, vendar naj imajo zrnca še svojo obliko; ni dobro, če se kaša čisto razkuha. Po potrebi med kuhanjem dolivamo vročo vodo.

2. Medtem olupimo jabolka, jih razrežemo na četrtine in odstranimo peščišča. Grobo jih naribamo. Dodamo mlete lešnike in cimet ter dobro premešamo.

3. Pečico segrejemo na 200 stopinj. Kaši dodamo sladkor in rozine, rahlo premešamo in pretresemo v namaščeno posodo za peko. Z dlanmi jo potlačimo, potresemo z jabolki in lešniki ter po vrhu poravnamo.

4. Prelijemo s smetano in posujemo z žlico sladkorja. Pečemo približno pol ure oziroma toliko časa, da se smetana vpije in po vrhu rahlo zapeče. Ponudimo toplo. Kaša je odlična za zajtrk ali kot nasitna sladica.