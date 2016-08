Projekt Burger: Najkrajši jedilnik  v najmanjšem prostoru

KRANJ – Lani pozimi sta Žiga Antolin in Klemen Bassanese dneve in noči tuhtala o tem, kako sestaviti popoln burger. Takšen, na katerega se bodo jedci znova in znova vračali. Takšen, ki bo ostal v spominu. Takšen, kakršnega Kranj še ni videl. Skrbno sta preizkušala recepte, iskala navdih in naposled našla pravo formulo. Gorenjski metropoli, ki do tistega trenutka še ni premogla burgerja, o katerem bi se z zanimanjem govorilo celo po Ljubljani, sta lani na pomlad predstavila Projekt Burger.



Prvi so pošli takoj



Premierne burgerje sta pekla aprila lani, ko so na kranjskem Savskem otoku odprli Kavarno Bazen. Naj za trenutek odpotujemo v novejšo kranjsko zgodovino, kajti na Savski otok imamo domačini srednje generacije mnogo lepih spominov. Večji del sta nekdaj zavzemali sejmišče in drsališče. Ko so ju podrli, je tu nastalo nakupovalno središče Supernova. Ob rob otoka je bil potisnjen manjši pokrit bazen, v katerem se je prvih plavalnih zamahov desetletja učila tedanja kranjska mladina. Tako je bilo vse do sredine devetdesetih, ko so iz bazena izplavali zadnji plavalci. Nato je objekt sameval. Pozneje ga je za nekaj let zavzela kranjska alternativna kultura, lani pa so tu odprli obnovljeno kavarnico, ki se je s koncertnim in drugim dogajanjem v kratkem času zavihtela med vidne organizatorje kranjskih kulturnih dogodkov.

