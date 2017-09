Prleška in prekmurska

Tudi na letošnjem 55. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra na Pomurskem sejmišču v Gornji Radgoni je bilo veliko časa in prostora namenjenega kulinariki, predvsem lokalni, značilni za pokrajino ob reki Muri. Na razstavnem prostoru ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bil med drugim zanimiv dogodek, na katerem so širši javnosti podrobneje predstavili obe gibanici, značilni za pokrajino ob Muri – prleško in prekmursko.

Letos so poenotili recept za prleško gibanico, kar je velik korak do certifikata.

Za zanimivo predstavitev, ki se je je udeležil tudi kmetijski minister mag. Dejan Židan, je prleško gibanico pripravila mag. Tjaša Kos iz društva Kelih, prekmursko pa Brigita Ficko s sadjarske kmetije Ficko.

»Z dogodkom smo hoteli poudariti, da med pripravljavci ene in druge gibanice ne gre za boj, in prikazati razlike med njima. S povezovanjem pripravljavcev obeh gibanic lahko veliko naredimo za promocijo naše kulinarike in prepoznavnost regije,« je dejala mag. Kosova, ki se s sodelavci že pripravlja na vsakoletno prireditev Prleška gibanica, ki bo v Križevcih pri Ljutomeru. Tam bodo med drugim ocenjevali prleško gibanico, za katero so letos poenotili recept, kar je pomemben korak do pridobitve certifikata o zaščiti.