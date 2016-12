Pri krušni peči se zbere vsa družina

Pri Mihovčevih, kot je znana družinska gostilna z več kot stoletno tradicijo v Zgornjih Pirničah, je božič velik praznik. Mojci Trnovec, ki je vajeti gostilne prevzela od očeta, se oči kar leskečejo, ko se razgovori o tem svojem najljubšem delu leta. »To je tak sveti čas, ki ga posvetimo družini, in okoli družine se vse odvija, tudi hrana. Pri nas je bila božična večerja vedno skromna in preprosta, kot smo danes obložili mizo za vaše bralce. To je bolj tih, miren in skrivnosten čas, tudi s krščanskega vidika, zavit v tančico, poln pričakovanja, naslednji dan pa sledi rojstvo, in takrat se veselimo,« pojasni Mojca, ki vsako leto komaj čaka gnečo, smeh, toplino in veselje, ki ga ta praznik prinese.

