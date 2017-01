Pri Karjoli  v osrčju dežele refoška

Jurčki na žaru



Sestavine za 4 osebe: 600 g jurčkov, oljčno olje, peteršilj, česen, belo vino, rukola, sol, poper



Postopek: Na žaru popečemo jurčke in jih solimo ter popramo. Medtem pristavimo ponev, v kateri na oljčnem olju na hitro prepražimo česen (pazimo, da ga ne zažgemo, da gobe ne bodo grenile), zalijemo z malo belega vina, pokuhamo, da vino izpari, dodamo peteršilj in prelijemo čez popečene jurčke. Serviramo na rukoli z ovčjim sirom ter jagodami.

Fuži s tartufi



Sestavine za fuže: 400 g bele moke, 2 jajci, 3 žlice oljčnega olja, ščepec soli in voda



Sestavine za omako s tartufom: tartuf, tartufata, smetana za kuho, tartufovo olje, sol, parmezan



Postopek: Sestavine za fuže zmešamo, da dobimo kompaktno testo, ki se ne lepi pod roko (gnetemo kakih 20 minut). Testo zavijemo v prozorno folijo in ga za 30 minut postavimo v hladilnik. Nato ga razvaljamo in zrežemo na 4x4 cm velike kvadratke ter po diagonali zavijemo tako, da si pomagamo s palčko za ražnjiče. V osoljeni vodi jih kuhamo 6 minut. V ponev damo tartufovo olje in ga zalijemo s smetano. Dodamo čajno žličko tartufate, solimo in vsujemo kuhane fuže, ki jih pri serviranju še posujemo z nastrganim tartufom in parmezanom.