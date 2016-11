Prežganka, mlete mesne kroglice, jabolčni zavitek

Tamara Fortuna že od mladih nog obožuje dobro hrano. Magistrica medijske produkcije ustvarja kulinarični blog (srecna.si), saj pravi, da jo kuhanje sprošča, dodala mu je tudi spletno trgovinico. Morda se je spomnite iz MasterChef Slovenija, v gostišču Vrbinc, kjer je tudi kuhala, pa vsako nedeljo organizira »srečno nedeljo za družine«, kjer se ob različnih animacijah zabava vsa družina. V veliko veselje ji je priprava zelenjavnih omak za zimo, saj so le te podlaga za nadaljnjo kuho. Sicer pa bi rada vse, ki jih to zanima, naučila kuhati hitro, preprosto, okusno in pisano srečno hrano.



Prežganka

V posodi stopimo maslo, vanj stresemo moko in jo prepražimo, da dobi svetlo rjavo barvo. Dodamo kumino, solimo in popramo ter mešamo, da se ne zasmodi. Počasi dolivamo vodo (1 liter) in pazimo, da ne naredimo grudic. Prilijemo stepeno jajce (vseskozi mešamo), pokuhamo in ponudimo še vroče.

2 žlici masla 0,15 €

3 žlice moke 0,03 €

kumina

1 jajce 0,12 €

sol, poper

Skupaj: 0,30 €

Mlete mesne kroglice

Meso damo v skledo, dodamo jajce, drobtine, stisnjeno (ali drobno nasekljano) čebulo in česen, začimbe in vse dobro premešamo. V dlani oblikujemo majhne kroglice in jih popečemo na vročem olju. V drugi posodi prepražimo drobno nasekljano čebulo in nanjo stresemo paradižnikovo polpo (iz pločevinke) ter jo malo pokuhamo. Popečene mesne kroglice položimo v omako in na majhnem ognju kuhamo še kakih 25 minut. Ponudimo jih s pirejem.

450 g mletega mešanega mesa 2,25 €

1 čebula 0,20 €

strok česna 0,25 €

30 g drobtin 0,03 €

sol, poper

rožmarin, peteršilj, bazilika

1 jajce 0,12 €

1 pločevinka polpe (450 g) 0,68 €

olje 0,10 €

Skupaj: 3,63 €

Jabolčni zavitek

Jabolka olupimo in narežemo na lističe. Dodamo sladkor, cimet, vaniljev sladkor, drobtine, oprane rozine in vse dobro premešamo. Testo razvaljamo na pomokanem prtu in ga namažemo s kislo smetano, nanj položimo maso, na koncu pa posujemo s pinjolami, zavijemo in položimo v namaščen pekač. Pekač položimo v segreto pečico na 200 stopinj C, pečemo približno 50 minut. Vmes ga večkrat premažemo s stopljenim maslom.

300 g vlečenega testa 1,15 €

800 g jabolk 1,00 €

80 g drobtin 0,08 €

30 g pinjol 1,20 €

15 g sladkorja 0,15 €

65 g drobtin 0,07 €

1 žlica cimeta 0,25 €

1 vaniljev sladkor 0,16 €

120 ml sladke smetane 0,36 €

70 g masla 0,42 €

Skupaj: 4,84 €