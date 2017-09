Prepletli gurmanske in vinarske presežke

Poletni dan se je že umaknil topli novogoriški noči, ko so začeli pred hotel Park kapljati prvi gostje. Hotelsko teraso je zapolnil Park Wine Party, ko se je predstavilo 18 vinarjev iz širše okolice ter pet kuharjev, ki mojstrovine ustvarjajo v kuhinjah Hitovih hotelov v Novi Gorici. Vinsko-kulinaričnim stojnicam so ritem narekovali primorski glasbeniki s Tinkaro Kovač na čelu​. Tako ni čudno, da je direktor igralništva in turizma Danjel Mlečnik vsem zbranim – teh pa ni bilo malo – hotel Park predstavil »kot središče odlične kulinarike in izjemne vinske ponudbe«.

Ker so vinarji v Goriških brdih ravno v teh dneh zaposleni s trgatvijo, je bilo na dlani vprašanje, kakšna bo letina. »Pri nas na žalost ne bo prav dobra, kajti ta mesec je toča potolkla več kot polovico vinogradov. A k sreči se je vreme zatem popravilo in bo tisto, kar je ostalo na trtah, kar v redu. Res da bo letos manj vina, a kaj hočemo – nebo je odprto in lahko smo hvaležni naravi, da naredi vino,« je obrise prihajajočega vinskega letnika opisala Meri Mavrič, ki skupaj z možem Zlatkom vodi domačijo in vinarstvo Belica v Medani.

Ob Belici so se na vinsko-gastronomskem dogodku med drugim predstavili tekoči junaki iz Kleti Brda, tu sta bila z znamenito Movio Vesna in Aleš Kristančič, poleg je imel stojnico Marjan Simčič, le nekaj korakov proč je vina predstavil venomer nasmejani briški vinar Valter Sirk. Na hotelski terasi kajpak niso manjkali večkrat nagrajeni mehurčki Bjana iz kleti Petre in Mirana Sirka, z značilnimi sončnimi očali je vino točil Stojan Ščurek, teran je iz Dutovelj prinesel Boris Lisjak, čigar vino sara, letnik 2007, so slovenski in italijanski gosti izbrali za vino večera.



Za vinsko ni zaostajala kulinarična ponudba, ki so jo zakuhali v Hitovih novogoriških hotelih. Martin Saksida (Hotel Park – Restavracija Tiffany) je, medtem ko je na podolgovate krožnike previdno nalagal toplo, po morju dišečo jed, pojasnil: »Odločil sem se za hobotnico z brokolijevo kremo, ki sem ji dodal maline z balzamičnim kisom, maslene drobtine in mariniran korenček.«

Na morje je zajadral tudi krožnik Tadeja Juga (Hotel Perla – Restavracija Calypso), saj je njegova jed zadišala po polpetu z rakci in koromačem.

Glavni kuhar Adi Blaško (Hotel Park – Restavracija Tiffany) je s pomočjo sodelavca Gorazda Rapšeta na krožnik postavil pečeno govedino z dimljenim kostnim mozgom, šalotko, krebuljico in cvetačno kremo s slanino: »Kostni mozeg je kar nekoliko pozabljen, zato sem si danes zadal izziv in ga vpletel v jed. Odziv gostov je odličen!«

Tomaž Mrevlje (Hotel Lipa) je poletno svežino lovil s pomarančno kremo, ki jo je postregel s kuhanim junčjim jezikom in drobnjakom, Janez Faletič (Hotel Perla – Restavracija Mediterraneo) pa je navdih za okusno jed našel v domačem okolju. »Doma sem v Kobaridu, od koder sem prinesel veliko večino sestavin za današnjo jed,« je pojasnil, medtem ko je v veliki ponvi mešal ječmen, ki ga je zeleno obarvala na domačih travnikih nabrana kopriva, dopolnjenim z jagnječjim ragujem in starano kobariško skuto.

Sladek konec poletne večerje je pripravil Alen Milošević - Arbi (Hotel Perla). »Prav za ta dogodek sem pripravil poletno osvežilno sladico, čokolado in panakoto, osveženo z malino,« je dejal mladi slaščičar, ki mu je pri postrežbi pomagal vodja slaščičarske delavnice Alen Pernek. Na vprašanje, zakaj je mlademu pomočniku prepustil kreiranje sladice, je odgovoril tako, kar bi moralo biti samoumevno še marsikomu: »Podpiram mlade in njihov talent, kajti na mladih svet stoji.«