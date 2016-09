Polnjena paprika za vegane

Kuhati šestim najstnikom, nadarjenim violinistom, je bil zame precejšnji izziv. Videti so bili prijazni in naklonjeni, ker so slišali, da menda pri nas dobro kuhamo, veganstvo pa je k sreči trenutno v modi. Kljub temu sem si dala dela z jedilniki. Kaj kuhati, da se ne bodo zmrdovali nad krožniki, da ne bodo violine škripale, učitelj pa zmajeval z glavo? Prvi dan sem izbrala klasiko: makaroni z domačo paradižnikovo omako. Testenine so redko na naši mizi, ampak mislila sem si, da jih bom tako najbolj navdušila. Bila sem presenečena, saj so se naslednji dan bistveno bolj razveselili polente s caponato, pikantne sicilijanske omake, in naročili za večerjo 21 slivovih cmokov, povaljanih v praženih drobtinah. Čeprav nekateri ne marajo, celo niti ne poskusijo bučk cukini, so pojedli lonec bučne juhe, zgoščene s kremastim krompirjevim pirejem. Daleč najbolj polizani krožniki pa so ostali za polnjenimi paprikami. Zanimivi mladi gostje so me navdušili vsaj toliko kot njih naša veganska kuhinja. Slišati je bilo pretirano, ampak iskreno najstniško, ko so rekli, da je to najboljša hrana ever. Takšen kompliment ti res seže do srca, zato smo jim za zadnji večer spekli čokoladno torto s praženimi arašidi. Biskvit je bil, tako je komentiral najmlajši fant med njimi, takšen kot pri sacher torti, samo dosti boljši. Uau, to pa je pohvala!



Z veseljem delim recept za veganske polnjene paprike, ki je bil razglašen za najbolj uspešno kosilo prejšnjega tedna. Celo tisti, ki ne jedo olupkov pri filanih paprikah, ampak samo sredico, to je nadev, so jih ali pojedli ali podelili z drugimi pri mizi, skratka krožniki so bili na koncu ne le prazni, ampak tudi polizani. In morali bi slišati njihovo glasbo! Ne bi me presenetilo, če bi se o njih še kdaj pisalo.

Nadevana zelenjava je odlična poletna jed, če jo ponudimo toplo ali ohlajeno. Za polnjenje je najbolj primerna čvrsta in sočna zelenjava, kot so paradižnik, bučke, paprike, jajčevci, zanimivo pa je nadevati tudi čebulo ali krompir. Za brezmesni nadev uporabimo lepljivo vrsto riža, proso, ovsene kosmiče, pretlačen fižol, lečo ali sojine koščke.

Polnjena paprika za vegane

16 srednje velikih mesnatih paprik



Nadev:

30 dag okroglozrnatega riža (za rižoto)

15 dag drobnih sojinih koščkov

čebula

poljubne začimbe

zelenjavna jušna osnova

Omaka:

kilogram zelo zrelih paradižnikov

česen

origano

malo čilija

sol, poper

sladkor, če so paradižniki kisli

oljčno olje

Paprikam s kratkim nožem izrežemo peclje in semena. Izberemo srednje velikosti, ne premajhnih, tako da ima sploh smisel polniti, spet pa ne tistih velikih, ki se je ustrašiš na krožniku. Nadevana paprika se precej napne in je lahko velikanska, ko je kuhana.



Sojine koščke namočimo v vroči zelenjavni juhi, ki smo jo pripravili iz jušne osnove ali poljubnih začimb. Naj bo precej začinjena, ker je soja drugače čisto brez okusa. Čez pol ure jih odcedimo in pustimo na cedilu. Tekočino prihranimo za zalivanje riža.



Na precej maščobe popražimo drobno nasekljano čebulo in jo poljubno začinimo (sol, kumina, koriander, poper, čili...), dodamo riž in zalijemo z enako količino vode. Ko tekočina izpari in je riž napol kuhan, odstavimo, da se ohladi. Zmešamo s sojinimi koščki in s tem polnimo paprike. Zlagamo jih v lonec tako, da stojijo pokonci. Zalijemo z vodo do polovice paprik in kuhamo v sopari slabe pol ure. Odlično je, če imamo lonec na zvišan pritisk, kar traja le 5 do največ 10 minut.



Medtem pripravimo gosto paradižnikovo omako: na olju kratko popražimo česen, dodamo zmešan olupljen paradižnik, začinimo ter pokuhamo.



Kuhane paprike previdno preložimo na krožnik in zalijemo s paradižnikovo omako, ki jo po želji redčimo z aromatično tekočino iz lonca.