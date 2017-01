Poceni kosilo: Jota iz repe, pečen radič, tiramisu

Dejan Šinkovec - Dedi je prava motoristična legenda, a rad zavtri tudi kuhalnico in recepte deli s svojimi kolegi. Za kuho mu je dala navdih mama Špela. Ne njegovem jedilniku se redno znajdejo slovenske jedi na žlico, največjo pozornost pa posveča sestavinam in res nikoli ne uporablja dodatkov v obliki vegete ali pri golažu moke, saj stremi k temu, da bi bilo vse, kar pride izpod njegove kuhalnice, čim bolj naravno. V šali pravi, da gre najraje rabutat zelenjavo k tašči, če mu je še tam zmanjka, se odpravi na ljubljansko tržnico k Majdi Škutin.

Jota iz repe - 800 g repe 1,60 €

- 0,25 kg fižola 1,00 €

- 4 krompirje 0,20 €

- 0,5 glavice česna 0,25 € Skupaj: 3,05 € Pečen radič - 350 g treviškega radiča 0,81 €

- 100 g sira 0,70 €

- sol, poper

- origano

- oljčno olje 0,20 Skupaj: 1,71 € Tiramisu - 200 g piškotov 1,80 €

- kava 0,70 €

- malo konjaka 0,25 €

- 1 kg mascarponeja 4,80 €

- 1 l sladke smetane 3,00 €

- 8 zavitkov vaniljevega sladkorja 1,28 €

- pol kavne žličke burbonske vanilje 0,30 € Skupaj: 12,13 € za 10 oseb, za 4 osebe 4,85 €



Jota iz repe



Fižol namočimo čez noč in ga naslednji dan skuhamo. Posebej skuhamo krompir. Olupimo ga in pretlačimo. V lonec damo repo in česen. Zalijemo z vodo ali govejo juho, dodamo lovor in kuhamo dobre pol ure. Nato dodamo kuhan fižol, premešamo ter dodamo še pretlačen krompir. Po okusu popramo in solimo, a previdno, repa je slana že sama po sebi.

Kosilo za 4 osebe skupaj: 9,61 €

Pečen radič



Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Radič operemo in ga razpolovimo ali narežemo na četrtine. Položimo ga v namaščen pekač, posujemo z ribanim sirom, solimo, popramo, posujemo z origanom in pokapamo z oljčnim oljem. Postavimo v segreto pečico in pečemo tako dolgo, da se sir stopi in radič nekoliko zmehča. Zraven ponudimo domač kruh.



Tiramisu



Skuhamo kavo in jo ohladimo. Nato dodamo malo konjaka (po želji). Zmešamo mascarpone, sladkor in vaniljo ter dodamo stepeno smetano, ki naj bo čim bolj trda. Piškote namočimo v kavo in zložimo v primerno posodo oziroma pekač, jih premažemo z mascarponejevo maso, nanjo položimo plast v kavo namočenih piškotov in tako, dokler nam ne zmanjka sestavin. Zaključimo s kremo, ki jo lepo poravnamo in tiramisu za nekaj ur postavimo v hladilnik. Preden postrežemo, ga posujemo s kakavom.