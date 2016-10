Pistacijevi piškoti

Kardamom je ena izmed najstarejših in najdragocenejših začimb na svetu, takoj za vaniljo in žafranom. Uporablja se v sladicah, čajih in azijskih slanih jedeh. Odličen je v kombinaciji s kavo, saj nevtralizira pretirano stimuliranje, ki ga povzroči kofein. Najbolje je kupiti cel kardamom in ga vedno sproti zmleti, saj se njegova aroma hitro razdiši. Poleg zelenega obstaja tudi črn kardamom, ki ima bistveno močnejšo aromo, vendar ga je pri nas težko dobiti.

Pripravimo, preden začnemo:



kavni mlinček, raven pekač, obložen s papirjem za peko.

Sestavine

150 g sladkorja

8 žafranovih nitk

ohlajena pločevinka kokosovega mleka

150 g bele moke

6 žlic zdroba

ščep soli

8 žlic oluščenih pistacij

četrt žličke sode bikarbone

2 stroka kardamoma

četrt žličke naribanega muškatnega oreščka

Kako se lotimo?



1. Sladkor fino zmeljemo v kavnem mlinčku. Stresemo v večjo skledo in dodamo žafranove nitke. Kokosovo mleko odpremo in z žlico previdno zajamemo zgornji, strjeni del. Tekočine, ki ostane na dnu, za ta recept ne potrebujemo, lahko pa jo uporabimo v smutiju ali indijski omaki.



2. Če se je na vrhu maščoba popolnoma strdila, jo rahlo segrejemo, da se zmehča. Prilijemo k sladkorju in dobro zmešamo.



3. Pečico segrejemo na 180 stopinj. V kavnem mlinčku fino zmeljemo 6 žlic pistacij, preostale shranimo, da bomo z njimi pred peko okrasili piškote. Kardamom oluščimo in drobna črna semena stremo v možnarju ali pa jih fino sesekljamo. Posebej zmešamo moko, sol, sodo bikarbono, muškatni orešček, zmlete pistacije ter kardamom.



4. Prilijemo mokre sestavine in ugnetemo gladko testo. Z žlico zajemamo kupčke, jih med dlanmi oblikujemo v kroglice in polagamo na pripravljen pekač. Med njimi naj bo nekaj prostora.



5. Kroglice z dlanmi rahlo sploščimo in na sredino piškota pritisnemo pistacijo. Pečemo dobrih 15 minut, da se po dnu rahlo obarvajo.