Pisane rož'ce za dišeče čaje

Ni ga čez dober domač čaj z mešanimi rož'cami in zelišči, ki so tudi posušena še vedno polna dišečih in zdravilnih eteričnih olj. Prav pride tako v topli polovici leta, še bolj pa jeseni in pozimi, ko se začnejo mraz in prehladi. Ah, seveda ne, zimskega mraza še ne bo takoj, rože pa tudi ne bodo cvetele in čakale do zadnjega! Zdaj je res pravi čas, da se odpravimo v pritličen visokogorski kotiček in naberemo zelišč za sušenje in poznejšo rabo. In kaj nabrati? Če nimate veliko pojma o čajih in rožah, potem je morda najbolje začeti z najbolj osnovnimi, ki so resnici na ljubo najbolj všečni po okusu, imajo pa tudi marsikatero dobro lastnost za smrkav nos ali boleče grlo.



Materina dušica – balzam proti prehladu



Materino dušico in njen značilni vonj menda vsak pozna, kajne! Gre za divji timijan, zato je dušica tudi po videzu podobna vrtnemu timijanu. Nizek, nekaj centimetrov visok grmiček ima olesenelo korenino, iz katere poganjajo številna stebelca. Cvetovi so zbrani v socvetju in so značilne škrlatne ali temno rožnate barve. Materina dušica cveti od junija in tja do oktobra, zato jo v tem času že lahko najdemo in naberemo na suhih sončnih pobočjih ob poteh, na pašnikih, po skalah... Nabiramo cvetoče, neolesenele dele – cvetove in liste. Ko je materina dušica nabrana, jo razgrnemo in sušimo v senčnem, zračnem, suhem in čistem prostoru. Posušeno shranimo v posodo, ki dobro tesni. Zaradi prijetnega vonja je primerna za vsakodnevno uživanje in je pravi balzam za prehlajenega človeka! Razkužuje dihalne poti, pomirja kašelj, uspava. Pomirja in krepi tudi živce. Pospešuje še potenje in prebavo ter sprošča krče. Čaj pomaga pri motnjah v ledvicah in mehurju. Tudi čebelarji so dušice veseli, saj je koristna paša čebelam, ker deluje proti bakterijskim boleznim.



Rman



Tudi rman je roža, ki ima številne dobre lastnosti in je priporočljiv dodatek zimskim čajnim mešanicam, čeprav je morda po okusu malo bolj specifičen. Na srečo je pri nas zelo razširjen in ga zato ni težko najti in nabrati ter posušiti. Zanimivo pri njem je to, da najprej požene liste. Po listih je tudi dobil ime – millefolium, kar v prevodu pomeni tisočlisten. Šele nato požene steblo – žilavo, gladko in trdno. Na vrhu se oblikujejo cvetni koški, ki so združeni v socvetju. Cvetovi so beli ali nežno rožnati, cveti od maja pa tja do prve slane. Za čaj po navadi nabiramo le cvetne koške, in sicer maja ali junija in potem v avgustu ali septembru, ko spet zacveti. Največ zdravilnih učinkovin imajo v času tik pred polnim cvetenjem. Pitje rmanovega čaja ugodno vpliva na dotok krvi v srce in kroženje krvi in s tem na srčni utrip. Največkrat se ga uporablja še za blaženje vnetij, preprečevanje čezmernega znojenja ter ustavljanje krvavitev. Ugodno deluje na sečila, spodbuja jih k delovanju, in hkrati ne draži ledvic. Tako zunanje kot notranje pomaga pri ženskih težavah – ureja menstruacijo, zmanjšuje krvavitve in pomaga pri krčih maternice. Pri zunanji uporabi je odličen za zdravljenje vnetnih obolenj kože. Zdravi spremembe na koži in čisti pore, rmanova krema pa pomaga pri zelo razpokani koži.



Melisa za pomiritev



Melisa je zel, ki raje raste na vrtu kot v divjih pobočjih. V naravi jo je pravzaprav kar težko najti! Čisto dobro bo uspevala v navadnem tegelcu za rože, kar je še posebno priročno pri kuhanju čaja doma. Je trajna zel, iz leta v leto večja, s 30 do 80 cm visokim, nekoliko dlakavim, ob cvetenju močno razvejenim oglatim steblom, iz katerega paroma poganjajo prav tako dlakavi, nazobčani, srčasti ali skoraj trikotni 3 do 4 cm dolgi listi. Kot večina zdravilnih rastlin zahteva precej malo pozornosti, da je le vsaj malo zalita (ne preveč), od časa do časa jo je dobro opleti, jeseni pa se odreže mrtvo olesenelo steblo. Za čaj se uporabljajo listi in stebelca, ki imajo res prijeten vonj po limoni in vse zadiši že, če jih le rahlo pomencamo po dlani. Melisin čaj se – poleg čistega dišečega užitka – uporablja za lajšanje blagih znakov duševne preobremenjenosti, kot so živčna napetost, nemir in razdražljivost, ter kot pomoč pri uspavanju. Listi navadne melise vsebujejo eterično olje, flavonoide in druge učinkovine, ki lajšajo blage prebavne težave, kot so napihnjenost, napenjanje in blažji prebavni krči.