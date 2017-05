Pirini polnozrnati rezanci s šampinjoni, piščancem in rdečim radičem

Za 4 osebe:

400 g pirinih polnozrnatih rezancev

oljčno olje

1 čebula

4 žlice kisle smetane

125 g šampinjonov

200 g piščanca

300 g rdečega radiča

100 ml belega vina

jušna osnova

sol

kajenski poper

peteršilj

timijan In še: parmezan ali nariban sir



Piščančji file solimo in naoljimo z oljčnim oljem. Čebulo olupimo in drobno sesekljamo.



Šampinjone obrišemo in jih narežemo na drobne koščke. Rdeči radič operemo in ga prav tako narežemo na majhne kocke.



Oljčno olje segrejemo v ponvi in vanjo položimo piščančji file. Na močnem ognju ga zelo dobro zapečemo z obeh strani. Nato ga vzamemo iz ponve in ga narežemo na majhne kocke.



Medtem ko se meso peče, v drugo ponev vlijemo malo olja, na katerem bomo na majhnem ognju prepražili čebulo. Čebula bo tako dobila lepo barvo in se bo prav lepo zmehčala. K čebuli dodamo šampinjone. Popražimo jih in jim dodamo timijan. Timijan je začimba, ki se zelo dobro poda h gobam in jim da krasen okus.



Nato dodamo še na koščke narezanega piščanca in rdeči radič. Zalijemo z belim vinom. Ko ta povre, dodamo malo vode in kislo smetano. Vse skupaj dušimo toliko časa, da se radič zmehča. Potem dodamo še sol, poper, peteršilj in jušno osnovo po potrebi.



Pripravimo še testenine, in to tako, da v velikem loncu zavremo vodo in jo čisto malo solimo. V krop stresemo pirine rezance in jih kuhamo 8 ali 9 minut. Pozor: rezanci se ne smejo razkuhati in morajo ostati al dente! Ko so kuhani, jih odcedimo. Nikoli jih ne prelivamo z mrzlo vodo.



Sledi še zadnji del recepta:



Pirine rezance zamešamo z omako in jih, ko so že razporejeni po krožnikih, po želji potresemo s parmezanom ali naribanim sirom. Sommelierka Mira Šemić k tej jedi priporoča belo vino umirjene svežine, polnega telesa – jakot (sauviognasse), chardonnay, viognier ali lažje rdeče zoreno vino, kot so portugalka, modri pinot ali modra frankinja.