Penine ustvarja kot slikar

Biljana je vasica v Goriških brdih, ki ji domačini ime skrajšajo v Bjana. Tako se imenujejo penine, ki sta jim pred 27 leti pionirsko pot začela utirati Petra in Miran Sirk. »Ko sva s Petro končala študij na biotehniški fakulteti, sva se lotila proizvodnje penin. To je bila za mnoge, sploh v tistih časih, povsem nespametna poteza. A midva sva z velikim veseljem vztrajala,« se je na začetek briških penin, ki so tudi na nedavnem ocenjevanju vin Decanter dokazale, da spadajo v sam svetovni vrh, ozrl Miran Sirk. Na največje ocenjevanje vin na svetu, Decanter World Wine Awards, je letos prispelo več kot 17.000 vzorcev z vsega sveta, samo iz Slovenije pa jih je v London to pomlad pripotovalo skoraj sto. Petra in Miran Sirk sta penine z družinskega posestva Bjana na ocenjevanje prvič poslala pred petimi leti – odtlej sta v London pospremila 17 vin in prav vsa so se domov vrnila z medaljami.

Unescova nagrada dvorcu Z veliko ljubezni, potrpežljivosti in truda sta Petra in Miran Sirk obnovila dvorec Dorišče in s tem primaknila pomemben košček v kulturni in turistični mozaik Goriških brd. To so spoznali tudi pri Unescu, zato so temeljito obnovljenemu dvorcu iz 13. stoletja pripeli posebno priznanje.

In katero od nagrad bi izbral za najljubšo? V svojem slogu, ki dobro povzema miselnost hiše Bjana in pogled, venomer usmerjen v prihodnost, Miran Sirk pove: »Tisto, ki bo naslednja.« Letošnje medalje, ki so jih ocenjevalci pripeli peninam cuvee prestige, brut zero in brut, imajo bronast, srebrn in zlat lesk, medtem ko je penina brut rose osvojila platinasto. Ko govori o mehurčkih rožnate barve, Miran jasnovidno napove: »Letošnji rose, ki bo klet zapustil čez dve leti, bo najboljši doslej.« Zanj je porabil osem različ- nih vin. Ko govori o tem, kako ustvari pravo vino za penino, rad pove, da to počne podobno kot slikar: »V kleti imam več različnih vin oziroma barv. Vsaka cisterna je svoja barva. Ko začnem razmišljati o penini, mi dajo te barve veliko mo- žnosti za ustvarjanje.« In ker se k elegantnim in nagrajenim mehurčkom poda prav takšna hrana, so na posestvo Bjana povabili Ano Roš, najboljšo kuharico na svetu.

Tudi zaradi tega se daljša čakalna vrsta za mizo v Hiši Franko, ki jo v vodi z možem Valterjem Kramarjem. »Večina, kakšnih 85 odstotkov gostov, pride iz tujine. Ko so že pri nas, obiščejo tudi okoliške vinarje – navsezadnje je Bjana od naše hiše oddaljena kakšnih 50 kilometrov, kar za goste iz tujine ne pomeni velike razdalje,« je pojasnila Ana Roš. Ker njene jedi ujamejo samo bistvo sestavin, gre za konec zapisati še jedilnik, ki ga je namenila peninam z nalepko Bjana. Za uvod so se v majhne grižljaje pomešali pastinak, regrat in postrvji kaviar. Nato je bil čas za sardelo z malo limone in koromač, sledila je juha z navodilom, da je treba »jesti v globino«, za konec pa je iz kuhinje pripotoval še goveji jezik.

