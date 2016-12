Pečene hruške z ingverjevo kremo

Svež ingver je možno kupiti v vsaki malo bolj založeni trgovini z zelenjavo. Izberemo takšnega, ki ima tanjše korenine, saj so debelejše pogosto nitkaste. Preverimo njegov izvor in za zdravje kupujmo le ekološko pridelanega. Ingver imamo lahko vedno na zalogi v hladilniku, kjer zdrži kakšen mesec. Korenino režemo za čaj in smuti, iz naribanega pa pripravljamo vroč protiprehladni napitek z limono in medom.



Pripravimo, preden začnemo:

manjši pekač,

dober mešalnik.

Sestavine



Za štiri:

3 velike mehke hruške (najbolj primerne so zimske hruške z debelejšo rjavo kožo)

pol žličke cimeta

pol žličke janeževih semen

100 g orehov

košček svežega ingverja

3 žlice javorjevega sirupa



Kako se lotimo?

1. Pečico segrejemo na 180 stopinj. Hruške razpolovimo in z žličko previdno odstranimo peščišče, tako da ostanejo hruške cele. Hrušk ne lupimo! Položimo jih na pekač, s prerezano stranjo navzgor, posipamo s cimetom in janeževimi semeni ter pečemo 20 minut. Nato v pečici popečemo orehe, da se rahlo obarvajo, kar traja približno pet minut.



2. Ko se hruške ohladijo, vsako polovičko vzamemo v dlan in s čajno žličko izdolbemo mehko sredico, da nastane skledica za nadev. Pazimo, da hruška obdrži obliko in da ne poči (potrebujemo štiri lepe polovičke).



3. Ingver olupimo in z ostrim nožem narežemo na tanke rezine. Režemo prečno, da prerežemo vlakna. Za nadev fino zmeljemo vse, kar smo izdolbli, eno celo polovičko hruške (takšno, ki se ni posrečila pri dolbenju v skledico), popečene orehe, narezan ingver in javorjev sirup. Zmeljemo vsa popražena janeževa semena, ki so ostala na pekaču in na hruškah.



4. Kremo nadevamo v izdolbene hruške. Zadnjo polovičko hruške narežemo na tanke rezine in z njimi dekoriramo kremo. Ponudimo takoj, sladica je najboljša, dokler so hruške še tople.