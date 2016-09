Ošterija, Branik

Več kot trideset italijanskih kolesarjev je privihralo na teraso, polno turistov in obiskovalcev, ki v teh krajih iščejo grobove svojih prednikov, padlih v vihri prve svetovne vojne. Naj vas polna terasa ne odžene, ne pustite se prestrašiti niti zajetnemu, turistom prilagojenemu jedilnemu listu. Lastnica Patricija Furlan, srce in duša gostilne, sicer sommelierka tretje stopnje, ki je že 25 let v gostinstvu, vam bo z veseljem pomagala izluščiti pristne dobrote, zaradi katerih boste odšli zadovoljni.



Penina carmi, 2012, ki sta jo pridelala Mitja in Davorin Colja iz Branika, v svojih sadnih mehurčkih skriva posrečeno ime: kar mi pijemo. Če bi imela manj ostanka sladkorja, bi nam bila še bolj všeč. A to je seveda stvar osebnega okusa. Je pa penina prav z ostankom sladkorja naredila lepo ravnotežje s krožnikom omamno dišečih domačih dobrot: vipavski pršut, domača vratovina, šalam in panceta, zraven pa kruh z olivami in oljčnim oljem. Pršuta smo se očitno že prenajedli in nas je še najmanj prepričal, čeprav mu ni bilo kaj očitati. Panceta je svilnato zdrsnila po grlu, vratovina in šalam pa sta tako dišala, da smo ju dolgo držali pod nosom, šele potem smo si omastili brk. Zraven smo poskusili sauvignon, Colja, 2014, ki je opral močne okuse, z njimi se je vino ujelo tudi zaradi aromatike. Zaznamujejo ga sadne arome, herbalnost in mineralnost ter prepoznavna, a mila svežina.



Tagliatelle z bučkami in gamberi so bile stara dobra klasika, a so pokazale, da lahko zadovoljijo še tako velike izbirčneže. Testenine so bile ravno prav kuhane, paradižnik je prinesel svežino in dal protiutež sladkosti bučk in gamberov. Harmonijo okusov je podkrepil Coljev chardonnay, 2014, in sicer s svojo mlečnostjo in sadnostjo pa tudi sladkobnostjo, ki jo je prinesel nekoliko višji alkohol. Da so mojstri v pripravi pašte, so dokazali slastni njoki s pršutom in teranom. Skuhajo jih v teranovi omaki, in čeprav teran in pršut dominirata, je glavna zvezda v krožniku njok, ki te vabi, da z vilicami nabodeš naslednjega. In naslednjega... Njoki so ublažili slanost pršuta in teranovo višjo kislino, vino v omaki pa je dodalo pookus jagodičevja. Nenavaden, a harmoničen krožnik!

Ocena okusojedcev hrana, vino: 9

postrežba: 8

cena/kakovost: 9

vtis skupaj: 8,6

Goveji jezik še vedno marinirajo tri tedne, tako kot so ga Patricijini starši pred 40 leti v vaški gostilni. Pripravili so ga v omaki z jurčki in ti so blagemu okusu fantastično mehkega jezika dodali mineralnost gozdne podrasti. Telečja tagliata je bila takšna, kot mora biti, ohranila je vso sočnost in nežnost mesa ter se lepo povezala z jurčki na žaru in popečeno zelenjavo. Zraven smo grizljali domač krompirjev čips in pili Coljev merlot: mehko, srednjega telesa, mehkih taninov, prijetnega sadnega pookusa.



Tris sladic so sestavili iz kokosove sladice, s katero so poustvarili vipavsko obliko baklave, osvežilnega jagodnega sladoleda (sladolede delajo sami) in kremoznega tiramisuja.



S čistimi, pristnimi okusi negujejo izročilo. Čeprav imajo na jedilniku čevapčiče, pohan sir in lignje, s pozornim prebiranjem lahko odkrijete izvirne dobrote vipavske kulinarike. Pri njih boste deležni poštene kuhinje: kakovostna klasika iz domačih sestavin.

