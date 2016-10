Orientalski namaz z granatnim jabolkom

Ste kdaj z občudovanjem zrli v privlačno veliko jabolko, polno sočnih semen, nato pa šli mimo? Jaz sem. Granatno jabolko se mi je zdelo približno tako skrivnostno kot artičoke, tartufi ali bučni cvetovi. Zanimivo, vendar pa nisem imela pojma, kako se ga lotiti in še manj, kaj z njim početi v kuhinji. Pri granatnem jabolku je najbolj zagonetno, kako bi ga olupil ali kaj že je treba storiti, da prideš do tistih odličnih semen, polnih soka. Res je, vzameš nož in ga prerežeš, se ves pošpricaš, imaš majico polno rdečkastih madežev, teče ti s komolcev, kaplja po mizi, semena letijo po tleh. Ni zabavno in mine te ves užitek. To je podobno, kot če popoln začetnik ali, še huje, vseved odpira steklenico penine. Ni umetnost, je pa spretnost, in veljajo določena pravila, ki se jih splača upoštevati. Podobno je z granatnim jabolkom.



Semena so pod rdečkastim ovojem naložena kot v satovju. Natančno se prilegajo drug k drugemu, vmes pa so mehki rumenkasti prekati, ki ločujejo skupinice semen. Notranjost granatnega jabolka je popolna in skladna, vsako zrno je točno na svojem mestu.

Lotimo se ga kot pomaranče: odrežemo spodaj in zgoraj, nato pa zarežemo lupino na krhlje, vendar previdno le do zrnc. Sadež nato s prsti močno razpremo in s prsti ločujemo zrna. Druga možnost: odrežemo na vrhu, tako da se že vidijo rdeča zrna, nato pa usnjato lupino križno zarežemo in olupimo. S prsti sadež narahlo stisnemo z vseh strani, da se zrnca sprostijo in jih lažje luščimo.



Posrečen način je iztresanje semen brez lupljenja: granatno jabolko prerežemo, polovičko pomečkamo s prsti, obrnemo nad večjo skledo in po lupini udarjamo s hrbtiščem žlice. Semena bodo kar deževala v skledo. Zraven bo najbrž padel tudi kakšen košček bledo rumenkaste membrane. Če se nam jih ne ljubi pobirati, v skledo natočimo vodo – semena bodo ostala na dnu, lahka gobasta membrana pa bo plavala na površini.



Kaj početi s temi zrnci? Najboljše, da jih sproti pojemo. Pri tem prezremo debele peške, tako kot bi jedli grozdje. Peške so zdravilne tako kot tudi sok. Zdravijo vse vnetne procese, recimo pri prehladih. V ajurvedi so granatna jabolka pomembno zdravilo za različne bolezni. Za zdravje granatno jabolko prerežemo in iztisnemo na ožemalniku kot citruse.



V kuhinji so steklasta zrnca predvsem zelo dekorativna. Z njimi se igramo v solatah, namazih, kremah, tortah in sladoledih. Okus je nevtralen, zato so lahko dodana slanim in sladkim jedem. Granatno jabolko je prastar simbol ljubezni, plodnosti, napredka in ambicij, zato ne moreš zgrešiti namena, tudi če si pri ravnanju z njim malo neroden.

Orientalski namaz

1 kg srednje velikih jajčevcev (4 do 5 plodov)

3 stroki česna

manjši šopek peteršilja

10 lističev mete

sok ene limone

pol žličke soli oziroma po okusu

100 ml oljčnega olja

1 kumara

semena granatnega jabolka



Jajčevce operemo, prebodemo z vilicami in jih brez maščobe pečemo v pečici pri 220 stopinjah, da se zelo zmehčajo in lupina potemni. Poberemo jih v skledo in pokrijemo, da se ohladijo v sopari. Tako jih bomo z lahkoto olupili.



V mešalniku zmeljemo vse sestavine razen kumare in granatnega jabolka.



Izberemo ozko, temno zeleno kumaro oziroma takšno, ki je sočna in brez semen. Olupimo jo in narežemo na res majhne kocke (sekljanje ne bo v redu). Vmešamo v namaz.



Nadevamo v skledo in posujemo s semeni granatnega jabolka. Ponudimo z mehkim belim kruhom. Najlepše se ujame z nizkimi pita kruhki.